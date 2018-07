En una setmana hem conegut fets que remetien a tres països de sud-Amèrica en els quals hi va haver lluita revolucionària armada. En dos, Cuba i Nicaragua, la revolució va guanyar; a Colòmbia, els guerrillers han abandonat les armes i, convertint el moviment en partit polític, ara són diputats que s´asseuen al congrés. Mentre els polítics cubans endeguen una reforma constitucional en un text en el qual desapareix el concepte «comunisme», a Nicaragua hi ha una revolta que comporta morts i repressió dels que es manifesten en contra del govern. El final de l´anomenada guerra freda es va produir amb la caiguda de l´imperi soviètic que vam contemplar amb sorpresa i perplexitat. Havia guanyat el capitalisme. Exportar la revolució armada arreu d´on hi havia dictadures va deixar de ser un objectiu en un món cada vegada més globalitzat. La solidaritat revolucionària es va diluir. Cuba inicia una mena de transició cap al capitalisme amb un procés de liberalització controlada del sistema econòmic. Es reconeix la propietat privada, desapareix la ideologia comunista i es remarca que la política de l´estat continua sent socialista. Un canvi històric en el que qui estigui assegut en la millor butaca s´hi farà ric. S´haurà de veure com evoluciona tot i si alguns guanys de la revolució com la sanitat o l´escola podran sobreviure en condicions. S´entén que per revitalitzar l´economia de l´illa s´ha de permetre el treball per compte propi i s´ha d´obrir a la inversió estrangera. Un país i dues velocitats com el que es practica a la Xina. Control ideològic de la població, sobretot dels obrers i, especulació liberal de les elits econòmiques emergents. Adeu a la revolució.