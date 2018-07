Vaig conèixer Salvador Carrera a principis dels vuitanta. Jo era un jove periodista d´esports i ell ja presidia la Diputació de Girona. Volia parlar amb ell sobre un projecte que aleshores estava damunt la taula: la construcció del circuit de Fórmula 1 de Catalunya a Caldes de Malavella. El RACC havia adquirit uns terrenys. Com és sabut, no va reeixir per múltiples factors. El circuit se´n va anar a Montmeló i anys més tard aquells terrenys de Caldes es convertirien en el camp de golf de la PGA. Salvador Carrera va rebre aquell jove periodista al seu despatx de la Diputació amb l´amabilitat i l´elegància que li eren naturals. Aquell home amb imatge de lord anglès et feia sentir còmode al seu costat. A partir d´aleshores, i més tard ja en altres vessants periodístics, vam mantenir una relació més que cordial, d´afecte mutu. També ens unien els mateixos colors futbolístics, els de l´Espanyol.

Salvador Carrera forma part d´una generació de polítics en vies d´extinció. Dels que van sortir de la transició política, ara tan erròniament desqualificada, en la que estava tot per fer i en la que la discrepància política o ideològica no impedia parlar, consensuar i arribar a acords. Es van fer moltes coses per transformar i millorar una societat que patia moltes mancances estructurals després de quaranta anys de dictadura. No recordo haver vist mai Salvador Carrera crispat o desqualificant l´adversari polític. Sempre amb un somriure, usant les paraules justes i necessàries. La seva època i el seu tarannà no eren ni la del titular fàcil i demagògic, ni la de la frase altisonant del Twitter, tan comuns al quefer diari de la societat actual i que tants funestos resultats estan portant a la convivència. Fou una figura molt respectada durant la seva llarga etapa al Congrés i al Senat. I, com recordava divendres Josep López de Lerma, va exercir un paper determinant en la supressió del servei militar. Sempre des de la seva manera de fer: discreta, sense estridències, negociant i fent camí per millorar les condicions de vida dels ciutadans. El seu perfil de polític, com de tants altres de la seva època, s´ha extingit.

Hi perdem tots.