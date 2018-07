Turistes que se la juguen

L estiu atura el temps a les comarques gironines, arrencantnos dels esdeveniments i submergint-nos en una rara quietud soporífera. La calor és tal que si et mous massa, si penses massa, corres el risc de fondre´t. De fondre´t com un soldadet de plom en una graella. És, per descomptat, una il·lusió transitòria que sura, malgrat ser una invenció, en l´imaginari col·lectiu dels que passem l´estiu a la ciutat. Per això, quan veiem els turistes arribar a Girona, alegres, divertits, ansiosos de conèixer els nostres carrers, aliens a aquesta quietud en la quals ens veiem, orgullosos de fondre´ns sota un sol que, per a molts d´ells, també és una invenció de l´imaginari col·lectiu, ens produeix un viu rebuig.

Com és possible que es facin selfies amb l´Onyar al darrere, des d´algun dels ponts, que omplin les terrasses, que arrasin les paelles congelades mentre nosaltres empenyem l´aire per moure´ns? Què fan formant fila a les gelateries al raig del sol mentre nosaltres, vampiritzats, defugim la llum caminant per l´ombra i entrem en comerços de llenceria només per aprofitar l´aire condicionat? El contrast és enorme. I el diferent ens causa rebuig.

Menyspreats, els turistes tampoc no ho tenen fàcil i les vacances a què es lliuren poden ser un parany pel qual, quan arribin a casa, hauran de fer vacances de la seva estada a Catalunya. Des del boom del turisme a Girona una sèrie d´espavilats, tan amateurs com professionals, amb xapa d´empresa multinacional inclosa, s´han posat a la fila per liquidar les seves butxaques.

Preus al·lucinatoris per un simple suc de taronja, pisos turístics que no són més que una trinxera plena de lliteres, se sumen a l´aturada de tots els anys de les línies aèries. Afegir a això aquesta essència del turisme rural en totes les coses: deixar que et portin com bestiar d´un costat a un altre. És cert que poden passar-s´ho de somni en unes vacances a la Costa Brava. Però també és cert que, per la demanda, les vacances de centenars de turistes són un camp minat pel qual transiten sense saber quan perdran les cames.

La veritat ha perdut valor. Podem viure en la mentida amb total tranquil·litat sense necessitar de la veritat en el més mínim. La veritat és incòmoda, tràgica, de mal gust. Millor quedar-nos amb que els turistes ens envaeixen i s´aprofiten de nosaltres abans d´arribar a creure que aquí, a la nostra terra, ells també se la juguen.