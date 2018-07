Girona, on va el teu comerç?

El centre comercial de Girona està canviant a marxes forçades. El tancament de Promod, Lacoste i Cortefiel se suma als múltiples que hi ha hagut en els darrers anys i que fan que avui dia sigui habitual veure cartells d´ofertes de lloguer, traspàs i venda de locals en el que es considera el rovell de l´ou del comerç a la ciutat de Girona. Joan Maragall o el carrer Nou tenen molts cartells de botigues tancades. És cert que una bona part de la influència té relació amb el canvi de perfil de qui visita el centre: el turista no és consumidor de roba. I cal afegir que el comerç electrònic ho canvia tot. Que no vol dir que ho millori tot. El sector de la logística a Catalunya va moure al voltant de 400 milions de tones el 2017, la xifra més alta des del 2010 però encara lluny dels nivells de just abans de la crisi. Una altra dada: les 26.814 empreses actives que configuren el sector logístic català també se situen en una xifra encara molt llunyana de les 34.731 empreses que hi havia actives el 2008. Ara hi ha a més 88 start ups, de les quals un 38% treballen en l´àmbit de la intel·ligència artificial i el 15% en «l´última milla», que s´ocupa del lliurament als domicilis de les comandes de comerç electrònic. Aquestes 88 empreses ocupen uns 1.000 treballadors altament qualificats i la mitjana de plantilla se situa en unes 12 persones. De les 88 empreses, 81 estan a Barcelona. Potser el govern de Girona té alguna cosa a dir i moltes a fer.