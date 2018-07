Vol en cercle viciós

No és estrany avui que un macarra vulgui semblar empresari, però abans ens estranyava que l´empresari volgués semblar un macarra. Ara, ja no. Ara veiem que hi ha empresaris de tot, fins i tot empresaris de res que són xicots d´artistes i famoses.

També hi ha empresaris que emprenen amb modals impropis. L´irlandès de Ryanair és d´aquests. Ha creat una anomalia temporal o un anacronisme social en què treballa amb l´aviació del segle XXI amb tècniques d´explotació de l´home del segle XIX. Michael O´Leary està tan sorprès de l´aviació, se li fa tan estrany que la gent voli dins d´un aparell de metall, que no concep que pixin i caguin al cel, per aquest motiu ha volgut cobrar l´ús dels lavabos.

En el seu concepte, durant el vol d´avió –un temps en un espai tancat a 10 quilòmetres d´altura– no cal deixar de guanyar diners: el viatger no ha de dormir, ni llegir, ha de comprar i jugar a la loteria, animat pel personal auxiliar de bord i a l´abordatge.

Hostesses i hostes cobren sis euros per salt si surten ben hidratats de casa perquè els cobra a 3 euros l´ampolla d´aigua. Un auxiliar assedegat perd el que ha guanyat. Molts propietaris de mines del XIX pagaven amb una mà als obrers per treure carbó i recollien amb l´altra el que els miners gastaven en comprar-los el menjar a l´economat.

Capitalisme de rostre humà amb cara de cabró.

Els empresaris que no volen pujar els convenis el 3% estan creant una societat a 10 quilòmetres d´altura amb treballadors encapsulats econòmicament que amb prou feines tenen per consumir fora de la feina productes i serveis d´altres empresaris que donen feina a persones que...