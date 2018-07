Tenim al davant un altre estiu. Un estiu calent molt més enllà de les altes temperatures que estem patint aquests dies. Quan arriba el mes de juliol, els seus darrers dies millor dit, la conspiració, és una manera de parlar, ja fa acte de presència: vaga a l'aeroport del Prat, vaga del sector del taxi, vaga de trens... Tot servit en un mateix paquet quan molta gent de fora arriba a casa nostra per passar uns dies de vacances o la gent de casa, familiars, amics i coneguts, es disposa a viatjar per gaudir també d'unes merescudes vacances. Somiades, preparades i pagades des de fa força temps. I parlant de pagar, sempre paguen els mateixos. És clar. A més, cal afegir, és molt greu, l'agressivitat, el to i les maneres amb què s'han produït els esdeveniments aquests darrers dies. Estem assistint, en general, a la constatació d'un augment de la violència verbal i física quan hi ha un conflicte que cal resoldre de la millor manera possible per a totes les parts implicades. I no parlo només d'algunes accions concretes de la passada setmana. És la sensació, molt més que una sensació, que els comportaments i les actituds estan, socialment parlant, en un clar retrocés. Un estiu calent, com deia abans, que suma molta calor, respostes poc clares i gestions lentes i, per tant, ineficaces. O sigui, tots els elements perquè els ànims s'exasperin encara més i els conflictes s'allarguin, la qual cosa pot derivar en unes conseqüències d'abast considerable.

Un estiu tràgic si recordem els accidents mortals que s'han produït aquest mes a les comarques gironines i que ens han commocionat profundament a tots plegats. Ens cal una reflexió molt seriosa sobre els motius de l'augment dels accidents de trànsit i sobre com conscienciar encara més de la responsabilitat que suposa posar-se al volant d'un cotxe, així com del compromís que adquirim amb nosaltres mateixos i amb els altres quan el conduïm. En depèn la nostra vida. I la dels altres.

En molts sentits, estem vivint un juliol carregat i carregós. Dramàtic i també tràgic quan vèiem, horroritzats, com cremava de forma devastadora la nostra estimada Grècia. I el nombre de morts que s'ha cobrat el foc. I tornem al de sempre: a la recerca de responsabilitats individuals o col·lectives que porten a aquestes situacions esfereïdores que canvien la vida de la gent, la que ha sobreviscut, per sempre més. Normalment els més desprotegits, els més humils, els que compren barat però paguen molt car.

Aquest mes de juliol ha donat per a molt. Inclòs el nomenament per part del Bisbat de Girona del rector de Roses com a exorcista. A aquestes alçades ja no em sorprèn res. Vist com està tot, potser tindrà molta feina. El maligne ha vingut per quedar-s'hi. Ja fa molt de temps. I no vol marxar.