Estiu musical

La quantitat de concerts, gales i actuacions que els «inquilins» de la Costa Brava tenim el privilegi de poder gaudir durant l'estiu és veritablement extraordinària. De tots els festivals, cicles, sèries i representacions artístiques que se'ns ofereixen des d'un munt d'escenaris diferents, possiblement sigui el de Peralada el que més impacta en àmbit social i mediàtic, sense menysprear cap dels altres, ja que tant un dels «degans», com és el de la Porta Ferrada, o el de Cap Roig, que gaudeix de gran popularitat, o un dels més «nous», com ara Sons del Món, tots tenen algun tret distintiu que els diferencia de la resta i tots –tots– s'esforcen a oferir als espectadors una experiència inoblidable.

Ara bé, què podem fer quan tenim la mala sort que, a pesar dels preus, davant nostre s'asseu algú que, per les raons que sigui, ens impedeix veure l'espectacle «com Déu mana»? Eren tres quarts i cinc de deu i el concert d'en Jonas Kaufmann estava a punt de començar. La meva companya i jo estàvem molt contents dels seients que havíem ocupat, a la primera fila de l'amfiteatre. Comentàvem la fantàstica visió que teníem de l'escenari, mentre saludàvem amics i coneguts. Entre ells, un gegant d'uns dos metres d'alçada i uns 150 quilos de pes, que estava especialment satisfet per haver pogut portar la seva esposa (de mida «normal») a la que havia d'ésser la millor gala lírica de l'estiu. Vam quedar que ens veuríem a l'entreacte per comentar «la jugada», perquè ells estaven asseguts unes files darrere nostre. O això crèiem fins que va arribar un dels acomodadors per demanar-nos les nostres entrades. Resulta que no ens havíem adonat que la nostra no era pas la primera fila, sinó la número 9 de l'amfiteatre. I quan ens vam haver enfilat, resulta que el meu seient estava just al darrere del meu conegut, el «gegant» que em tapava almenys el 50% del meu camp visual. Encara avui em fa mal l'esquena perquè al final no vaig saber ni com posar-me per veure la cara a en Kaufmann, almenys de tant en tant. Quina frustració, tot i que tampoc no sé què hauria de fer el «pobre» colós per no causar aquest greuge a altres espectadors en futures ocasions. Òbviament, ha de poder gaudir d'aquests concerts igual que tothom, encara que la seva dona no parava de xerrar i d'enlluernar-me amb el mòbil quan buscava una postura a l'altre costat del cap d'ell, per no quedar-me totalment clavat de l'esquena.

Pel que fa a en Kaufmann, diuen els entesos que estava genial. Jo, que m'agrada l'òpera sense ésser melòman, hauria preferit que cantés alguna ària un xic més coneguda, que n'hi ha, tant dels compositors francesos que havia triat com també d'en Wagner. Sort que descansava cada segona peça, perquè així almenys vam poder escoltar algunes obres mestres interpretades magistralment per l'orquestra (la titular del Teatro Real de Madrid, que ho van fer molt bé), dirigida per un encertadíssim Jochen Rieder, amic del tenor.