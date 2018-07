Intel·ligència i realitat

La nostra intel·ligència ens aboca sovint a suposicions incorrectes. Les idees que desenvolupem es basen freqüentment en el nostre ego. Enfront d'aquest element, les necessitats de cada moment ens semblen secundàries, per paradoxal que resulti l'afirmació. La tecnologia, capaç d'analitzar instantàniament grans volums de dades i d'aprendre automàticament a partir d'aquesta informació, aparentment ens relegaria a una posició secundària a l'hora de prendre decisions. Per què no és així? I per què, en nombroses àrees, no ho serà en el futur? Doncs perquè, amb humilitat, els humans podem arribar a estudiar amb la màxima agudesa la realitat tal com és, en lloc de considerar-la com ens agradaria que fos. En l'època de la intel·ligència artificial, els individus més llestos no poden competir amb les màquines. La seva ment mai serà tan ràpida com uns sistemes informàtics que, molt probablement, seguiran evolucionant. I no cal que ho sigui. La qüestió, una de les més controvertides en centres de recerca, universitats, empreses i institucions de tot tipus, no ha de desembocar en una disjuntiva –els robots o nosaltres–, sinó que ha d'unir aquests components amb la màxima naturalitat: nosaltres, primer, i els robots, que continuaran al nostre servei, després.