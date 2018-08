L'altre estiu

Els estius et regalen una meravellosa sensació de llibertat. Estiguis o no de vacances, perceps que la vida s'alenteix, que les persones es relaxen i que les coses adopten uns bioritmes diferents. Talment com si a l'estiu es produís una treva fins i tot conceptual: res del que hi passa sembla pertànyer a cap altra època de l'any, i al mateix temps tot el que no hi passa ho atribueixes a la lògica ambiental. És estiu, i actues en conseqüència. Crees espais propis que unes poques setmanes abans se't feien impensables, trobes la manera d'exercir-te a tu mateix sense haver d'entrar en contradicció amb res ni amb ningú. Saps que és efímer, i que el retorn a les dinàmiques diàries reviurà els pensaments ajornats i els problemes enquistats, però almenys t'has demostrat que ets capaç de ser i viure d'una altra manera. Perquè al final hi ha dos estius: en un, el canònic, el que predomina a l'imaginari col·lectiu, aprofites per fer i viure aquelles coses que la versió quotidiana de tu mateix converteix en fugisser, en part d'una ficció que només sembla reproduïble en períodes de vacances; en l'altre, més introspectiu, converteixes la disponibilitat de temps en la perfecta excusa per parlar amb tu mateix. En aquest altre estiu, les lectures, els racons alguna vegada compartits, les felicitats encara respirables, et planten davant d'un mirall en què pots aprofitar, sense excuses ni argumentacions balsàmiques, per saber qui ets realment. La sensació de ralentí, l'incert pas de les hores, la sensació d'una veu familiar que et parla, són patrimoni d'aquest altre estiu en què la teva veritable personalitat es manifesta amb més força que mai. No cal fer grans esforços per capturar-la, ni has de parar l'orella per sentir-te: és tan simple com prendre consciència que el que ets en aquell moment i en aquell lloc és la versió més aproximada de tu mateix, perquè és la que emana de manera natural. Sense condicionants ni pretextos. Aquest «tu» més real, més tangible, es manifesta sovint en grans decisions que prens sense por, però també en petits gestos en què et veus nítidament reflectit. En el meu cas, se'm manifesta la cara que més m'agrada quan llegeixo una llarga estona i, sense explicació aparent, alço la vista per mirar el món exterior. Potser no hi ha un gran motiu per fer-ho, i a vegades no mires res en concret, però en aquest gest, en el que té de trànsit entre dos mons, t'adones de qui realment vols ser. I, gairebé sense adonar-te'n, somrius.