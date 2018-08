Més calenta serà la tardor

Quan un plet ja és antic passa sovint que costa saber ben bé com va començar. Fa set anys que no es reuneix la comissió bilateral Estat-Generalitat. En tot aquest temps han passat moltes coses, fins i tot els presidents d'Espanya i Catalunya s'han reunit en públic i d'amagat, però no ha estat possible que s'activés l'organisme previst per dirimir les grans qüestions competencials. I no serà per falta de temes a parlar, com demostren les desenes de recursos de competències presentats per les dues parts davant del Tribunal Constitucional. Sovint s'ha dit que no tenia sentit reunir la comissió bilateral si no era per arribar a uns acords que el clima polític feia del tot impossible. Doncs bé, avui es tornaran a veure les cares les dues parts en el marc de la comissió amb plena consciència que no s'arribarà a cap pacte concret.

Ahir mateix la consellera de Presidència i Portaveu del Govern, Elsa Artadi, va demanar paciència perquè no estem davant de temes que se solucionin en un dia. La portaveu del govern va haver de fer mans i mànigues per convèncer els presents que la posició del govern és compatible amb la de Carles Puigdemont, que tot just aquest dissabte va donar per exhaurit el període de gràcia de Pedro Sánchez. No hi ha crèdit ni hi haurà acords però aquesta tarda es produirà una trobada que es justifica per la necessitat dels dos governs de guanyar temps. Tot fa preveure que el nou clima de diàleg no durarà gaire temps si, tal com s'ha avançat, els resultats han d'arribar en plena tardor. L'aniversari de l'1-0 i el probable inici dels judicis als polítics independentistes fan preveure una tardor calenta que amenaça de convertir-se en un detonant electoral a Catalunya i a Espanya.