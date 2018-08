Les pudors d'Hinojosa

A Sarrià se sent pudor. Potser no tanta com dècades enrere, quan la Torras funcionava a tot drap, però cada cop se'n sent més i la situació ha anat a pitjor aquest estiu. Els veïns n'estan farts i amb raó, perquè la situació és desagradable. A ningú se li escapa que la presència d'Hinojosa és clau per a l'economia del municipi, però això no vol dir que l'empresa hagi de tenir carta blanca per fer el que vulgui.

Quan van començar les queixes per sorolls i pudors, fa un any i mig, la paperera es va mostrar disposada a pal·liar la situació, tot i que ja va advertir des de bon principi que viure al costat d'una fàbrica no és el mateix que fer-ho al mig del camp. Els representants d'Hinojosa s'han reunit amb Ajuntament, Generalitat, veïns i ha dut a terme algunes millores, però han estat clarament insuficients. L'Ajuntament no ha dubtat a imposar multes quan els sorolls han superat el llindar permès i ara s'ha dotat d'una nova ordenança de pudors que, malgrat ser difícil d'aplicar, els dota d'un nou marc legal. El consistori també creu que el Govern català hauria de valorar suspendre la llicència de la fàbrica fins que es pugui garantir una millor qualitat de vida dels veïns. Tant de bo, però, que es trobi una solució abans i no calgui arribar a aquest extrem.