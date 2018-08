Diccionari per a l'estiu

L'estiu, les seves calors i les seves vergonyes, fa més molestes i enganxoses les paraules, que brunzen al nostre voltant com les mosques sense que siguem capaços de lliurar-nos-en. Afortunadament, amb els primers freds desapareixen i deixen d'atabalar. Fins l'any que ve, que són substituïdes per altres no menys aclaparadores.

- Relat: Paraula de moda que es repeteix ad nauseam. En la seva principal accepció fa referència a una obra literària de curta extensió, però en el llenguatge actual pot servir gairebé per a qualsevol cosa, des d'un argument o una particular versió d'uns fets fins a un ideari. I ha vingut a succeir altres paraules no menys usades en el passat com «governança», «punta de l'iceberg» o «vaixell insígnia».

- La veritat: Introducció d'obligat ús en la contestació a qualsevol mena de pregunta. Els primers a utilitzar-la van ser els futbolistes, però ara s'ha estès a altres modalitats esportives, i ja se sent a més àmbits. Dir «la veritat, la veritat» (diverses vegades) abans de respondre proporciona segell de veracitat, una cosa molt necessària en temps de mentides deliberades.

- Extravagant òrgan supranacional: Expressió superferolítica utilitzada pel Tribunal Suprem per denegar la llibertat provisional de diversos polítics catalans en base a la resolució d'un tribunal regional alemany que va rebutjar el lliurament de Puigdemont per no trobar motius per acusar-lo de rebel·lió. Segons el parer del TS, el citat tribunal regional opera com un «extravagant òrgan supranacional». Sona molt fi.

- Sostre de despesa: Exigència de la Unió Europea als governs per no gastar més de l'assenyalat per l'ortodòxia financera. El president Sánchez va voler superar aquest sostre i va topar contra ell en perdre la majoria parlamentària. En el passat, un altre polític, Manuel Fraga, també va intentar a cops de cap superar el seu sostre electoral però no ho va aconseguir mai.

- Sardines: Saborós peix teleòstom que a la gent li agrada rostir a la graella durant les festes de l'estiu. La sobrepesca i la política de quotes l'han expulsat de molts indrets i ara la seva cotització arriba a preus de joieria. Com la de les escopinyes, que abans es regalaven.

- Vespa velutina: Una altra plaga propiciada pel canvi climàtic i els massius intercanvis comercials. Una migració perillosa perquè és una espècie agressiva amb les abelles (se les menja) i també amb els humans. Al racó del món on resideixo, ja s'han cobrat la vida de tres persones amb les seves picades.

- Corrents interiors: Els que no vol autoritzar Pablo Casado, el nou noi de la pel·lícula del PP, per no refredar-se en la seva recentment adquirida responsabilitat. Sobretot els que podria bufar Soraya Sáenz de Santamaría.