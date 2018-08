Escamots de nit

Una de les rucades més monumentals que s'han propagat en aquests temps de trompades ideològiques és el lema que reitera la política petita que patim, que diu que els carrers i els espais públics han de ser neutrals. Una idea que es repeteix fins a la sacietat en uns temps en què no es pensa ni reflexiona massa, sinó que es repeteixen lemes simples com aquest, o com altres, com aquell que proclama que els carrers seran sempre nostres. Ni els carrers han estat ni seran mai neutrals, ni són ni seran tampoc d'un sector en particular.

La falsa idea sobre que els carrers han de ser neutrals (sempre han servit per protestar fins i tot durant una dictadura), està donant ales a escamots d'elements extremistes, de formes i gesticulació violentes. Aus nocturnes que es dediquen a arrancar tot allò que sigui groc o estelat provocant una atmòsfera de por i tensió que cal aturar abans no hi hagi cap desgràcia.

La falsa idea d'aquesta neutralitat de l'espai públic està contribuint a blanquejar i atiar aquestes milícies anabolitzades que amaguen el rostre amb passamuntanyes i que, sobretot a les nits, ronden per pobles i ciutats amb cúters i navalles arrencant i tallant tot allò que és groc, i encarant-se i amenaçant aquells que els ho recriminen o els graven amb el mòbil.

Bona part d'aquests grups fa quatre dies eren seguidors de personatges com ara el füher d'Osona i elements similars de l'extrema dreta. Ara, en canvi, se senten legitimats per alguns partits polítics que apel·len a la neutralitat de l'espai públic per justificar aquestes accions. És inquietant que bona part de les imatges que transcendeixen dels apunyaladors del groc a cara descoberta siguin personatges musculats, de barba cuidada i llenguatge imperatiu. Un look tipus Manada, per entendre'ns.

Si la neutralitat no existeix en cap estadi de la vida, per quin motiu s'ha de mantenir al carrer? Si uns posen llaços grocs, els contraris en poden posar de vermells. I que guanyi qui més s'ho treballi i no qui més navalles llueixi. El fet d'anar tallant i apunyalant llaços i banderes no és una acció racional ni democràtica. És una acció violenta. Tots els partits democràtics haurien de pactar aquesta obvietat. Possiblement després disminuiria la presència d'aquest groc tan molest per a molts altres que res tenen a veure amb la violència d'aquestes colles, ni amb l'extrema dreta, ni amb res per l'estil. L'hegemonia del groc és conseqüència del principi d'acció-reacció.