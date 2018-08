Manuel Piñar, un jutge masclista i sense ànima

Un altre jutge d'extrema dreta ha sortir a la palestra. No sé per quina raó en els darrers mesos només surten a la llum pública jutges que cometen injustícies. Ens referim aquest cop al jutge Manuel Piñar, que ha comès una sentència contra una dona: Juana Rivas. La condemna a 5 anys de presó i 6 sense la custòdia dels dos fills.

Ja hi ha una primera cosa molt sospitosa. I és que la sentència porta la data del 18 de juliol. És estrany que la sentència porti la data del dia del judici. Ja la tenia feta quan es va celebrar el judici? Ho posa per lloar el dia del cop d'estat franquista?

L'home maltractador ja va ser condemnat per pegar a Juana Rivas el 2009. Li va pegar per arribar tard a casa. Tot i aquesta sentència el jutge ultra diu que no hi ha res provat. A més no esmenta la denúncia que Rivas va fer en un jutjat italià i que roman aturada segurament per la mateixa ideologia masclista del jutge Piñar.

Tota la sentència es producte d'un malson, és una defensa tancada i tramposa del maltractador, Francesco Arcuri, una molt però que molt mala persona. Una desferra humana. Material d'enderroc.

Una de les coses més esfereïdores i a la qual es presta poca atenció, al meu parer, és el fet que el jutge es posi al lloc i empatitzi amb l'home que pega a la dona i no amb la dona. A això se'n diu misogínia. De quina pasta estan fets aquests energúmens? Jo soc un home i mai em posaria en el lloc d'una bèstia inhumana com aquesta.

Però encara hi ha una cosa pitjor. Per què el jutge no es posa en el lloc dels dos nens? Hi ha dos nens que han vist com el seu pare pegava a la seva mare. Hi ha una condemna, repeteixo. I aquests dos pobres nens ara veuen com un jutge sense ànima fot a la presó la seva mare i els deixa a mercè d'un home que va pegar a la mare. No ha pensat el jutge Piñar que abans que res hi ha els drets dels infants? O és que potser pensa que la dona i els nens són propietat del maltractador?

Es torna a parlar de canviar les lleis. Jo sense ser-ne un expert diria que no cal. El que cal és fer fora de la judicatura persones que estan demostrant amb les seves sentències que no tenen la més mínima humanitat i que estan escrivint unes sentències que van en la direcció contrària de la funció que haurien de tenir que és fer justícia. Aquesta mena de jutges encara funcionen amb la lògica franquista, desconeixen el que és la sensibilitat d'una societat i que per sobre fins i tot de lleis que podrien ser millorables hi ha la declaració dels drets humans i en aquest cas la declaració dels drets dels infants. Amb quines proves accedeixen a ser jutges? Se'ls fa un examen psiquiàtric? Aquests jutges no s'adonen que són treballadors públics i que els paguem el sou tots nosaltres, que estem esgarrifats amb el que fan. I si el fotem fora?