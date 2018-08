No és res personal

Amb la llengua es pot fer molta política i se'n fa, encara que jo prefereixo usar-la en tasques més profundes i gratificants, no em facin posar exemples, convidin-me directament. Es fa política amb la e oberta i decidint si s'escriu vert o verd. Curiosament, la llengua oficial, la que té un anell amb una data per dins, mai té problemes com L'Altra. No ens feia cap falta la sentència que retalla els usos d'una llengua –L'Altra–, la possibilitat que administracions autonòmiques amb les mateixes llengües oficials facin servir qualsevol d'aquestes en els seus actes. La sentència és del Tribunal Superior de Justícia. Proposo, a més, que els nostres trens no passin de Vandellós i els seus llibres, de Tortosa, això de la lliure circulació no porta més que venèries. Estava pensant en aquestes coses quan vaig recordar un petit partit nacionalista, molt roig, que va enviar, al 79, un telegrama de felicitació a Kabul pel seu govern comunista, un telegrama en valencià: una efusió patriòtica sens dubte exagerada. Però la sentència del TSJ és com si es prohibís a Guatemala i Argentina que es comuniquin en castellà amb el pretext que és l'anglès la llengua internacional. Ah, que ells són sobirans? Suposo que en Quim Torra deu haver pres nota de la dada per a algun dels seus discursos de gos perdiguer.

El valencià no és un arabisme, una dansa guerrera o una ermita romànica; no és una peça d'això que els cursis anomenen «patrimoni cultural» sinó, com qualsevol altra llengua, el major assoliment del geni humà, un instrument per expressar-se i crear, per al despullament i l'ocultació. Però és com l'amor: només qui el tasta ho sap. Ens ha costat dues generacions aconseguir ministres i presidents del govern que parlin fluently english. Que no arronsin el nas davant d'una llengua amb marca indígena, ben registrada i amb la seva acadèmia i gramàtica costarà, em temo, una mica més. Però quan els hispans lluitin contra els vedells anglosaxons que proclamen el seu « only English», em posaré del seu costat a favor de l'espanyol. No és res personal.