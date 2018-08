Fingim entendre

Vaig escoltar a la ràdio un debat entre dos juristes sobre la irresponsabilitat del Rei emèrit i la seva consegüent inviolabilitat, o viceversa, i vaig quedar esgotat. Semblava un debat teològic. Des de la Teologia s'explica tot, fins i tot la possibilitat de ser u i tri al mateix temps. Potser per això mateix, i atès que el món és cada dia més hermètic en termes racionals, les explicacions sobre la realitat contenen, sense excepció, uns grams de substància d'ordre religiós. Les pàgines d'Economia de la premsa constitueixen un dels exemples més clars del que intentem dir. Segueixin vostès les declaracions del president del BCE, per posar un exemple, i comprovaran que parla ja més com com un cardenal que com un expert en finances.

L'altre dia, en només 24 hores, Facebook va perdre cent mil milions d'euros a la Borsa. Una quantitat, deia El Mundo, amb la qual Zuckerberg podia haver comprat el 80% d'Endesa o dos terços de l'antiga Gas Natural. Com que això és impossible, vol dir que el que s'ha perdut és la fe en la companyia, una fe que quantifiquem en euros a la babalà. Tant s'hi val mil milions amunt que mil milions avall. La Borsa és una espècie de Vaticà on el valor que està en joc és la creença en una forma de divinitat laica, valgui la paradoxa, sota la qual discorren els nostres dies. El Vaticà ha tingut el talent de no traduir les pèrdues de fe en dòlars. Seria la seva ruïna.

Pura teologia, doncs. Pur deliri. Hi ha dies en què un s'acosta a la premsa com a un text sagrat per a la comprensió del qual ha de recórrer a la fe cega més que al coneixement racional. Així, Telefónica va obtenir en el primer semestre del 2018 «un benefici net atribuïble de 1.739 milions d'euros». Hem posat entre cometes la frase perquè no sabem què vol dir en aquest context «atribuïble». La veritat és que la companyia es va folrar. El que no sabem és si es va folrar de farratge, perquè aquestes quantitats tenen més a veure amb la mística que amb l'ascètica. No és tot: durant el mateix període, Repsol va augmentar el seu benefici en un 46%. Parlem de xifres celestials expressades en discursos eteris, com el de la irresponsabilitat i inviolabilitat de Joan Carles. Vostè i jo no entenem res, però fingim que sí.