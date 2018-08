Vet francès al mòbil escolar

No és no. L'Assemblea Nacional francesa acaba de prohibir l'ús del mòbil en col·legis i instituts reobrint un debat que, de vell que és, ja fa pudor de ranci. La llei, aprovada fa tan sols una setmana, estableix que, a excepció d'aquells centres en què el reglament intern ho permeti, els alumnes no podran utilitzar el mòbil a les escoles de primària, secundària ni als instituts. Com gairebé sempre que l'ensenyament salta a la palestra pública, les opinions que en sorgeixen s'acaben posicionant en dues: per una banda els favorables a la prohibició absoluta del mòbil que bloquegi les distraccions a l'aula, l'addicció a les noves tecnologies, l'aïllament social i les cada cop més habituals temptatives de ciberassetjament que se'n deriven del seu ús i, per l'altra, els que es postulen per permetre un ús racional i progressiu als centres en relació a sistema i models educatius. El cas és que les dues postures semblen tenir part de raó; si l'ús desmesurat del mòbil ja converteix en imbècils als adults, que sobre el paper estan més formats i tenen més estratègies per controlar-se, la lògica ens diu que els nostres menors estan molt més exposats a la gran pandèmia del segle XXI, amb permís del reggaeton. També és cert que un ús mesurat, no només del mòbil sinó també de tauletes i ordinadors, pot potenciar les aptituds dels estudiants, entre elles les competències digitals, el treball en equip i l'autonomia de l'aprenentatge. Com en la majoria de fets que mouen el món, en el punt mig hi sol haver la solució.

Es podrà criticar o no la llei gal·la però el que és inqüestionable és que l'Estat francès ha pres una determinació que obliga a la resta a adaptar-s'hi i, fins i tot, a modificar –si cal– el sistema educatiu. Com sol ser habitual, a casa nostra no hi ha una normativa específica sobre la matèria i l'ús del mòbil es deixa a criteri dels centres, que és el mateix que dir-los: «feu el que us roti». Aquests, la majoria dels quals ja estan prou desbordats gestionant les seves pròpies misèries, prefereixen fugir d'estudi amb tímides recomanacions i regulacions que, a l'hora de la veritat, són impossibles de controlar si no hi ha una llei superior que els secundi. I que vagin esperant. L'aportació i implicació dels parlaments estatal i autonòmics i dels respectius ministeri i departaments d'ensenyament en la resolució d'un tema que condiciona, i molt, la formació educativa i emocional de les futures generacions degut a alguns dels principals comportaments conseqüents tals com l'abandó de les tasques escolars i domèstiques, apatia, passivitat per l'entorn, desordre d'horaris, alteració del son i conflictivitat familiar, és igual de rellevant que el paper de Messi al passat Mundial. Però això tampoc hauria d'estranyar si tenim en compte el nivell mitjà del polític de primera línia, el d'allà i el d'aquí, en concret el dels titulars de les carteres educatives. A tal cap, tal col·legial.