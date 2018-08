Creixen els morts en accident

Les víctimes mortals en accident de trànsit han augmentat a les comarques gironines un 26% des de l´inici d´any, en comparació amb el 2017. Un juliol negre, amb onze morts a la xarxa viària de la demarcació, ha contribuït a aquest important increment de la xifra de víctimes mortals, com posa en relleu un reportatge que publica avui el Diari de Girona. És cert que quatre persones van morir en el mateix sinistre, a la C-63 a Vidreres, però no ho és menys que les autoritats mostren la seva preocupació per les distraccions al voltant, l´excés de velocitat i el consum de drogues, que són al darrere de molts dels accidents amb resultats fatals. I també per l´elevat percentatge de sinistres que pateixen els anomenats col·lectius vulnerables –motociclistes, ciclistes i vianants– tot i les nombroses campanyes que s´han fet per mirar de prevenir-los.

Aquestes dades s´han conegut gairebé al mateix temps que s´anunciava que Pere Navarro i Olivella torna a ser el Director General de Trànsit, un càrrec que ja va ocupar entre 2004 i 2012. A Navarro, molt vinculat amb les comarques gironines perquè va ser Governador civil entre 1985 i 1996, se´l considera el pare del carnet de conduir per punts, que ha contribuït a reduir la sinistralitat a les carreteres espanyoles: durant els anys que va ser director general de trànsit, aquesta sinistralitat va baixar un 50% i la xifra de víctimes mortals en accident va anar disminuint any rere any.

Ara, Navarro ha assegurat que cal actualitzar el carnet per punts, una eina que per a ell continua essent valuosa, però que necessita «retocs». Entre d´altres, el d´incrementar la sanció per l´ús del mòbil al volant: cada cop es detecten més casos en què no només es parla pel telèfon, sinó que s´envien missatges mentre es condueix, la qual cosa suposa un comportament de risc inacceptable. Navarro també ha advocat per la necessitat de parar més atenció als col·lectius més vulnerables perquè, segons ell, «cada any baixa el percentatge dels morts sobre quatre rodes i va pujant els d´aquests col·lectius vulnerables».

Després de l´accident de Vidreres es va convocar una protesta pel mal estat de la carretera C-63, una via històricament coneguda per la seva alta sinistralitat. I efectivament hi ha carreteres en mal estat en les quals les xifres de sinistres són molt més elevades, i s´ha d´exigir a les administracions responsables més eficàcia a l´hora de resoldre aquests problemes de la xarxa viària. Però el paper dels conductors acostuma a ser determinant en els accidents, i és en aquest paper on s´ha de continuar incidint; fent pedagogia contra les distraccions, el consum de drogues i l´excés de velocitat, i sancionant amb rigor les infraccions.