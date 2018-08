Juana Rivas no té qui l'ajudi

El vot particular absolutori de la sentència de la Manada i la condemna de Juana Rivas per segrest o sostracció dels seus fills semblen escrits per la mateixa persona. El contingut pot ser impecable, però està embolicat en el to de l´arbitrarietat. El jutge s´entreté amb la personalització del conflicte. El llenguatge utilitzat en el segon dels casos és inadequat per condemnar a un ésser humà, sobretot per tractar-se d´una mare que defensa els seus fills, un valor que la legislació considera essencial. No és estrany que una resolució centrada en la maternitat sigui tan reticent a utilitzar la fórmula de «mare» d´«els seus fills», substituïts en la majoria d´ocasions pel genèric «menors»?

Des de l´enveja, que a gust s´escriu quan se sap que cap correcció d´una instància superior redundarà en descrèdit o minva professional. Aquesta summa llibertat d´expressió pot ser imprescindible per aconseguir una justícia descontaminada de pressions, però també hauria de comportar una exigència mínima de respecte a persones sense cap poder.

En el cas de Juana Rivas, la sentència està més ocupada a condemnar els que van donar suport a la «mare dels seus fills» que en raonar els cinc anys de presó per sobreprotecció. El pitjor és que, després de la sentència, s´ha esvaït la parafernàlia que va acompanyar la dona mentre procedia a la sostracció ara condemnada. Les manifestacions s´han aprimat a menys d´una desena part, els polítics han desaparegut del mapa i com a molt balbucegen la paraula indult.

La mare Rivas és una joguina trencada. La deliberada insensibilitat de la condemna s´agreuja amb la desaparició de tots els solidaris de llauna, dels veïns que asseguraven amb pancartes que ells amagaven als nens. La massa és més perillosa en disgregar-se que en constituir-se, i s´ha escampat a la recerca del següent titular morbós.

Un jutge crucifica la mare que es va equivocar d´aliats. No obstant això, els magistrats hauran d´acostumar-se a conviure amb el ressò dels seus pronunciaments. La seva decisió és final, però tan veritable com qualsevol judici humà. A més, a La Manada o a Juana Rivas, es queden a mig camí. El codi d´Hammurabi, avançament dels venidors, reserva els seus primers articles per a les acusacions falses, penades per descomptat amb la mort. Si els jutges creuen haver desmuntat una gran mentida, havien d´actuar en conseqüència.