Meditacions d'agost

Europa sense nord

El gran espai comercial europeu, aquest espai de 500 milions de consumidors amb un bon poder adquisitiu (la UE més el Regne Unit) i molt dinàmic, no és potser el més gran del planeta, però sí el més cobejat. A part d´això, la Unió Europea més el Regne Unit continua sent una gran reserva de talent científic i artístic.

En l´altre platet de la balança, la UE+RU ofereix una fragilitat institucional clamorosa i és subsidiària dels Estats Units en camps tan rellevants com el militar i el de les noves tecnologies. La UE també és subsidiària de Rússia en el terreny energètic.

Un soft power europeu havia sigut tradicionalment la defensa de les llibertats democràtiques (igual que els EUA, però més convincent) acompanyades d´un estat del benestar (aquesta característica, de manera singular). Darrerament, la imatge europea de sancta sanctorum del respecte a les llibertats fonamentals està trontollant tant al sector oriental com al sector més occidental del seu territori, restant-li credibilitat.

Aquesta descripció de l´espai comercial europeu seria incompleta sense fer referència al cor que batega amb força al seu bell mig: Alemanya. La capacitat tècnica i manufacturera alemanya és la més prominent qualitativament del planeta, però li manca la resta per ser una potència: demografia, territori, força militar i energètica i autonomia relativa en noves tecnologies. En conseqüència, Alemanya tendeix a instrumentalitzar la Unió Europea en favor de les seves necessitats econòmiques, especialment a través de la moneda única, l´euro (el Japó es troba en una situació similar, però sense un pulmó comercial com el de la Unió Europea).

Estem a nou mesos per a les eleccions al Parlament europeu que se celebraran del 23 al 26 de maig en 27 estats membres (per primer cop des de 1979 el Regne Unit no elegirà els seus eurodiputats). L´avaria institucional europea és de dimensions preocupants. Els euroexigents ho hem de dir sense que se´ns acusi d´euroescèptics però dient les coses pel seu nom als panxacontents euroeufòrics.



L´estació a l´aeroport

La construcció d´una petita però funcional estació de la línia del tren d´alta velocitat a l´aeroport de Girona és indispensable, és una alta prioritat i ha estat inoportú i dit a les palpentes quan el representant de l´administració perifèrica de l´Estat a Girona ha dit que tal vegada era un projecte a replantejar. En primer lloc perquè per fi ja està a la planificació del Ministeri de Foment que en el temps PP ho va deixar per finalitzar el 2026.

Des de quan es tira enrere una bona inversió per al territori quan per fi entra en la difícil roda de la planificació? Però, a més, resulta que aquest govern en minoria ha arribat a la Moncloa després d´un seguit de converses entre diferents grups. Ja seria gros que en la llibreta de compromisos de la investidura hi figurés la construcció de l´estació a l´aeroport i que un representant de l´Estat fora de les coordenades s´hagués tirat sorra als ulls. Ja ens entenem.

Doncs això. Ara només convé que els socialistes no es quedin enlluernats per les enquestes i entenguin que governar un temps i demostrar fets i realitats és indispensable per presentar-se a una nova cita amb les urnes.



Substancial acceleració

Se´n recorden quan van adjudicar la construcció del desdoblament de l´N-II entre Sils i Maçanet de la Selva amb un període d´execució de 40 mesos? A tots ens va semblar una immensa presa de pèl de qui allarga una obra senzilla de forma artificial per remenar sobre el terreny i anar passant el temps. Ara aquests 40 mesos es podrien veure retallats de cop i podria ser que el referit tram de quasi quatre quilòmetres estigués acabat a finals d´any. Diguem-ne que podrien ser els resultats de l´aritmètica de la moció de censura de l´1 de juny i una demostració palmària que quan es té voluntat política, es pot anar per feina, i ràpid!



Calendaris electorals

L´escena política catalana i espanyola se´n va de vacances amb molts interrogants sobre possibles eleccions avançades. D´entrada, servidor és partidari de les legislatures completes de quatre anys i no d´aquests rius ràpids de navegació tan incerta com trepidant.

Diuen que si eleccions catalanes com a molt aviat quan es concloguin els judicis i, com a molt tard, la tardor del 19. Diuen eleccions espanyoles o el març del 19 o a finals del 19. De fet, el calendari no dona per a tantes variacions com alguns pensen. Amb unes eleccions convocades no se´n poden convocar unes altres. L´1 d´abril es firmarà el decret de convocatòria d´eleccions municipals i europees per al 26 de maig. A no ser que vulguin fer coincidir eleccions –a Catalunya mai s´ha volgut votar en quaranta anys juntament amb les comunitats autònomes de règim comú– aleshores les opcions queden limitades al primer trimestre de 2019 o després de l´estiu.

Pel que fa a les eleccions espanyoles, ara els socialistes estan contents amb els resultats de les enquestes. Quasi tots els governs pugen en els primers mesos de mandat. Però em sembla que no tenen calculat el caràcter polític i emocional que pot provocar el judici als encausats pel procés i l´1 d´Octubre. Ningú pot valorar com passarà el judici però crearà uns mesos en els quals convocar eleccions no serà recomanable.

Càbales per a un calendari electoral amb menys marge del que alguns pensen. Que tinguin un molt bon mes d´agost i de vacances per als que les podem gaudir. Ens retrobem a començaments de setembre.