Oriol, el corrupte

El 15 de gener de 2013, Oriol Pujol, aleshores secretari general de CDC, va manifestar sobre la seva implicació en el cas de les ITV que «l´objectiu és frenar i perjudicar» la independència de Catalunya. Tres setmanes més tard, hi va insistir: «No s´haurien de sortir amb la seva els que volen frenar el procés sobiranista». L´argumentari de sempre quan es destapen els nombrosos casos de corrupció que afloren en la política catalana: «És un atac contra Catalunya».

El resultat l´hem conegut recentment, malgrat que ha passat molt desapercebut en la majoria de mitjans de comunicació catalans: Oriol Pujol, predestinat a ser l´hereu polític del seu pare, és un corrupte. No ho diu només la sentència d´un tribunal, que sempre pot tenir un marge d´error en les seves resolucions, sinó que ho ha confessat ell mateix. Cert que ho ha fet per estalviar-se un judici amb jurat popular, per no haver d´afrontar una petició de presó de més de cinc anys i per evitar l´entrada a la presó de la seva dona. Però la realitat diu que Oriol Pujol ha estat condemnat a dos anys i mig de presó per cobrar comissions i utilitzar la seva influència política per afavorir empresaris en el concurs per obtenir estacions d´ITV. El fiscal ha demanat el seu ingrés a presó, que és més que probable.

Ja sabem que l´argumentari oficial de la política catalana, repetit fins a la sacietat per polítics i mitjans de comunicació que subsisteixen gràcies a les subvencions públiques i que molta gent s´empassa amb naturalitat, és associar la corrupció a Espanya, mentre a Catalunya són casos aïllats i, quasi sempre (això difonen) per perjudicar Catalunya, la independència i blablabla. El mantra que va utilitzar Oriol Pujol. Passarà als annals de la història negra d´aquest país la foto del dia que Oriol Pujol va anar al jutjat a declarar com a imputat, acompanyat per Josep Rull, Jordi Turull, Lluís Corominas i Francesc Sánchez amb el missatge implícit de «van contra un dels nostres». Cap d´aquells acompanyants ha demanat disculpes després de la sentència ferma per corrupció.

No podem oblidar que Oriol Pujol va ser descobert de retruc en la investigació d´un cas a Galícia. I tampoc no podem oblidar que, si a Oriol Pujol no l´haguessin enxampat delinquint, és més que probable que, quan la CUP va forçar la retirada d´Artur Mas, hauria sigut l´elegit per ocupar la presidència de la Generalitat. Era el número dos de CDC i tenia el perfil independentista. Tot per Catalunya.