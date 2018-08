De veritat?

Raimond Bitlloch i Compañó la cellera de ter. membre de la Coordinadora de l´ANC a la Selva

De veritat es creuen que aquest muntatge barroer ens podrà tirar enrere de construir la nostra República?

Anem a pams. Els teòrics d´esquerres del PSOE diuen que ens volen fer votar un estatut. Sí, clar, com el 2006. Ells tenien majoria al Congrés i al Senat. El van retallar tant i com van voler. Després, el PP el va portar al Tribunal Constitucional, on el van retallar més (recordem que el PP no tenia majoria al Senat, que ara si la té).

Què ha canviat en aquest temps? Doncs mireu, que l´anticatalà ven més que mai, que qualsevol intent de tercera via se la carregarà tant el PP com Cs, que aquest últim està perdent i vol guanyar vots. Aquesta és una excusa perfecta. Diuen que volen una solució per al 80% o el 100% dels catalans. No sigueu il·lusos, és impossible. No ens prengueu el pèl. Ja n´hi ha prou! I més venint d´un partit que només ha assolit el 13,88% dels vots! Us manca molt, fills!

Nosaltres, a la nostra. És cert que el DNI posa espanyols, però també és tan cert que al cor hi posa catalans i prou. De vegades el cor és més fort que el poder, tal i com ho vam demostrar l´1 i 3 d´octubre i el 8 de novembre. El proper cop serà definitiu, perquè aquest poble mesell guanyarà, i guanyarà gràcies a la seva gent. Som imparables, som la societat del futur. Quan mirem els ulls dels nostres fills i filles veiem el demà, i no hi veiem un poble submís, sinó un poble alegre i orgullós de la seva història.

Aquests pròxims temps serem als carrers lluitant colze a colze amb gent diversa, de diferents estatus socials i diferents partits polítics. No ens fa mandra, ans el contrari. Estem impacients per continuar lluitant pel país de la gent el proper 11 de setembre, l´1 d´octubre i el judici dels presos polítics, perquè ens jutgen a tots.

Recordeu aquests moments de lluita. En un futur pròxim, en parlarem d´ells com històries del passat i explicarem com ho vam fer.



Temps de vacances

Paquita Xarles Arnau girona

Al mes de juliol molta gent fa vacances i l´aprofiten per anar a la platja, tothom que treballa necesita i mereix uns dies de descans. La ciutat de Girona està gairabé deserta, poc trànsit i més tranquil·litat, uns se´n van a la seva caseta d´estiu al mar o a la muntanya, els que no tenen segona residència es busquen un altre tipus de sortida per pasar-ho bé i fugir de la rutina, i els pobres de solemnitat com es diu vulgarment també ens inventem alguna cosa que ens faci disfrutar, ens reunim per comentar les coses que passen, fer noves amistats, sortir a la tarda a passejar, sovint solem acabar a la taula d´un bar fent una petita berenada. Tots podem trobar alguna cosa per passar-ho bé i diferent del que fem tot l´any.

A tots els que em llegiu us desitjo un bon estiu i que junts sapiguem trobar on està la verdadera felicitat, que no es compra amb diners.



Núvol digital i coherència vital

Xavier Serra Besalú girona

¿Heu vist l´episodi de la sèrie britànica de culte Black Mirror que analitza com seria viure amb una memòria absoluta de tot el que fem? És mític! Du per títol «Tota la teva història»: presenta un entorn on molta gent du un microxip que enregistra absolutament tots els nostres records perquè els puguem repetir una i altra vegada, donar testimoni veraç, etc.

Dues consideracions: a) cal anar amb compte amb la identitat digital que es va construint –vulguem o no– al nostre voltant (tot pot quedar-hi); i b) la privacitat no impedeix que sigui lícit que els altres sàpiguen què diem o fem.

Sento una enorme vergonya quan hi ha homes o dones públics –que volen ser líders i model– que esborren a corre-cuita els seus tuits previs, modifiquen els falsos currículums, inflats, o reneguen del que han fet. Demanar perdó, sí; negar la veritat, mai! (són uns poca-soltes els pederastes, comunistes, falangistes, catòlics, etc., que ara falsegen la realitat).

No està bé «esborrar» –sí, en canvi, «voler oblidar» o demanar perdó–: «mentir» impedeix ser coherent ni fiable. Jo no ho faria mai, d´enganyar sobre allò pensat, dit o fet; i vostè?