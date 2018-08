cosmètica ideològica

Fa deu anys no, però ara Ana Patricia Botín es diu feminista. Et crec, germana: com no ha de cabre una banquera en el feminisme d'alt poder adquisitiu i princeses de Hollywood.

Als famosos ja no els val que aspirem a imitar-los i ens donen lliçons pràctiques de com tenir cadells fent servir un aparell reproductor aliè i pobre, però sa i alhora, a veure amb horror El cuento de la criada. El nou calendari Pirelli presenta dones empoderades mirant cap al futur, una estirada al seu estudi de pintora, una altra en un penthouse d'exitosa, amb partenaires que són ballarins o modistes. Sense nus: en calces, malles o bates. L'empoderament va com boig!

El feminisme de rica es veu en la llambregada de les revistes de moda que va de la famosa empoderada a la model seminua i submisa i acaba en mama Maria fent el bé entre africanes, tot junt, per vendre hidratació a preu d'or.

És la fi de la història de Francis Fukujama i Nicole Kidman que dona un feminisme del poder i del privilegi en el qual es parla de «dones valentes» que s'atreveixen amb un pentinat o amb un model exclusiu, la cirurgia plàstica o un xicot 20 anys més jove, com sentim cada dia al tran-tran d'aquest nou mecanisme de consum, submissió i engany vestit de llarg per una ideologia «negre cool» i «vermell catifa».

Al final de la guerra de sexes, segueix la lluita de classes. A Ana Patricia Botín li falten segles per tenir sensibilitat social i no està d'acord amb la taxa als bancs que ajudi a pagar les pensions d'un sistema que, després d'una crisi financera, va desbaratar el mercat de treball, va estafar inversors amb deficiències neurològiques, va matar gent i va arruïnar una societat.