L'alcaldessa de L'aeroport

Marta Madrenas ja s'ha estrenat com a alcaldessa de Vilobí d'Onyar. Si algú dubtava del seu desinterès pels problemes de Girona, ara exhibeix una preocupació extraordinària per l'abaixador del TAV a l'aeroport. Aquest és el tema pel qual, segons ella mateixa, el nou Subdelegat del Govern, Albert Bramon, ja s'estrena amb mal peu de cara a la ciutat de Girona.

Madrenas deu ignorar que l'abaixador del TAV a l'aeroport és una aposta de CiU que va intentar encolomar-nos en temps d' Anna Pagans. Ara, per la via de l'apropiació de les institucions, fan creure que aquest artifici és un «projecte de país» quan només interessa a uns pocs. Fa prop de 20 anys que CiU intenta que la terminal de Vilobí sigui la quarta pista del Prat. Un nou sistema per atreure més turistes a Barcelona. Ocurrències al servei del seu govern a la Generalitat però que financem amb diners de tots. Com ja va passar amb el Punt d'Inspecció Fronterer (PIF) que havia de ser l'impulsor definitiu de l'exportació gironina i que va fracassar sense que ningú hagi demanat mai disculpes. Si Madrenas volia parlar de projectes d'Estat a la ciutat de Girona, podia haver preguntat pel calendari del soterrament del tren convencional, per la futura desaparició del viaducte, si l'Estat ajudaria per treure l'amiant de l'asfalt de la carretera Barcelona o si podríem optar a un nou pla d'excel·lència turística. Però d'on no n'hi ha no en raja, diuen.