La justícia grinyola

ANGELA FERRER I MATÓ girona

I ja no parlaré d´en Llarena perquè fa escudella fer-ho de tant que se n´ha fet ressò per la seva manca d´equitat. Té persones innocents tancades a la garjola i lliures individus que n´han fet de totes.

Estem vivint episodis molt preocupants referits a la justícia. Per exemple el jutge Manuel Piñar ha actuat de manera totalment inhumana condemnant una dona que havia intentat protegir els fills d´un maltractador al qual el jutge dona la raó. Quan es van alliberar els membres de La Manada fou una altra ficada de pota, influenciats sobretot per un tal González. Només els deixaren lliures i un d´ells (guàrdia civil!) intenta fugir demanant de renovar el passaport. Un altre ja està acusat de robatori i agressió a l´autoritat... Ves a saber la resta! Acaben de nomenar president del PP en Pablo Casado, qui està sent investigat per frau en l´obtenció d´un màster (estic gairebé segura que hi va haver trampes). Però qui pensa que l´acusarà? El marit d´Ana Rosa Quintana ja se les campa tan feliç i lliure... Justícia? Algú hi creu?



Gràcies

Maria BOLAÑOS GIL Riudellots de la Selva

El passat abril em van detectar un adenocarcinoma i em van operar a l´hospital Santa Caterina. L´informe de l´anatomia patològica deia que l´adenocarcinoma era fora però, per la seva mida, s´havia d´extirpar més. El 28 de juny em van realitzar la segona operació, aquesta vegada a l´Hospital MaternoInfantil de la Vall d´Hebron.

Des d´aquest petit racó vull donar les gràcies als professionals de l´hospital Santa Caterina que em van atendre: Dr. Santiago Bosch, Dr. Inglada, Dr. Querol, Dra. Güell, a la infermera Anna, a tot el personal de l´hospital de dia, al personal de quiròfan, a l´àrea de reanimació i a l´àrea de radiologia.

De l´Hospital Maternoinfantil de la Vall d´Hebron també vull donar les gràcies al Dr. Gil Moreno i al seu equip de la planta 4a, a la Dra. Díaz-Feijoo, la Dra. Rodríguez Mias, a la Mònica Pàmies, a la infermera Lola, a la Norma, als professionals de quiròfan i a tot el personal de la planta 9.

No trobo cap paraula per expressar l´enorme gratitud que sento pel tracte que he rebut. He tingut la gran sort de trobar-me grans professionals, persones amb una gran qualitat humana, amb vocació, empàtiques i properes, que ajuden que no et sentis un més i que fan que un dels pitjors tràngols de la vida sigui una mica més lleuger.

Aprofito, també, per donar les gràcies a la meva família i als meus amics, que són qui han estat dia rere dia donant-me força per continuar endavant; a l´Ariadna, gran amiga, per ser tan tossuda i no deixar-me d´agafar la mà; i a la tia Fina per fer-me els viatges a Barcelona més amens.



La Cerdanya

Eulàlia Isabel Rodríguez Pitarque TORROELLA DE MONTGRÍ

De vegades viatgem a l´altra part del món per visitar grans ciutats o terres que tenen paisatges, museus i gent ben diferent a la que veiem la resta de l´any. Aquests dies d´estiu estant a casa d´uns amics a Llívia i visitant la Cerdanya he pogut fer tot un recorregut d´esglésies romàniques que desconeixia. Tenim a l´abast nostre el rastre del pas dels avantpassats que tant van col·laborar a fer-nos ser el que encara som en tants aspectes, de la qual cosa el romànic és un testimoni dels més evidents