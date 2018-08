Hi ha gent en la casa dels quals entra la corrupció amb la naturalitat amb què el butà entra a la meva.

- Soc la corrupció, la immoralitat, l´enviliment, la disbauxa i vinc a oferir-te el negoci de la teva vida.

El negoci de la teva vida pot ser la construcció de l´AVE a la Meca o l´asfaltatge de la comarcal 666, en el cas que existeixi aquesta carretera, que seria la del diable. La corrupció erigeix ??aeroports inservibles, estacions de tren buides, ciutats de la justícia inviables... Si a la corrupció li sembla, també pot aixecar calçades i autopistes. Només cal subornar una mica a Llucifer, que sol estar molt ben situat a Foment. A Espanya surts a passejar i tard o d´hora ensopegues amb un bloc de formigó enmig del no-res.

- Això què és? –preguntes.

- Això és el 3%. O el quatre, depèn.

I és que aixecar un bloc de formigó pot alimentar quatre o cinc comissionistes, sense comptar al comissari Villarejo o a Vilallonga, l´amic de la infància d´Aznar. El que volíem dir és que hi ha persones a les quals la cor­rupció se´ls apareix com la Verge als místics. Seuen a la cadira giratòria (o a la gestatòria, ara no hi caic) del despatx, i poc després sona el telèfon per oferir-los una obra pública sense necessitat de passar pel concurs corresponent. Qui truca no és qualsevol.

- Soc l´Estat -li diu un alcalde a un constructor, i el constructor, pobre, què ha de fer davant d´un miracle d´aquesta naturalesa: caure de genolls i dir: SÍ, CREC.

Si tens un d´aquests cognoms que surten aquests dies a la premsa un dia sí i un altre també (la corrupció no descansa), ets susceptible que t´ofereixin un pessic per l´adquisició d´un quiròfan, per la compra d´un tanc o per la construcció d´un submarí. Sort que disposem d´un CNI per posar les coses al seu lloc i separar els corruptes suposats dels reals (signifiqui el que signifiqui reals). Pel que fa a vostè i a mi, podem dormir tranquil·lament amb les finestres i les portes obertes, perquè la corrupció passarà de llarg. D´una banda està bé, però a qui no li arregla el cos una comissioneta.