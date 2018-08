Comerciants de dades

Hi ha supermercats físics d´Amazon que es valen de càmeres per identificar els vehicles dels seus clients. Aquesta informació es vincula a continuació a les seves targetes de crèdit i a comptes de recompenses perquè es beneficiïn d´ofertes exclusives. El que persegueix aquesta tècnica, segons el fundador de l´empresa, Jeff Bezos, és «casar l´excel·lència operativa i les expectatives cada vegada més altes dels compradors». Des que els intermediaris comercials van començar a ser eliminats per internet, companyies d´arreu han estat plasmant la voluntat de connectar d´una manera més directa els clients i els proveïdors de productes i serveis. La següent fase suposa potenciar connexions multilaterals entre més parts del procés: els que elaboren els articles, aquells que els lliuren, els que paguen per ells, aquells que els acaben gaudint, etc. Entre les claus de l´èxit d´aquest paradigma hi ha el cost decreixent de l´emmagatzematge de grans volums d´informació (big data), l´eficiència en el seu tractament mitjançant sistemes d´intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic (machine learning), la connectivitat de tot tipus de dispositius industrials i de consum (internet de les coses) i unes xarxes mòbils que seguiran millorant, per exemple, amb el 5G. Sense aquesta base, gegants digitals com Facebook o Uber no haurien destacat com ho han fet.