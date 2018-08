Conèixer per a estimar

Ens agrada l´estiu. Ens agrada compartir més estones amb familiars i amics; donar la mà a les oportunitats que ens presenta l´estació i omplir cada un dels dies de vacances no sols de descans i lleure sinó també de converses, experiències, oportunitats noves... i de coneixença del territori.

Coneixença del territori, sí, per a descobrir-lo, per a gaudir-lo, per a compartir-lo i, per consegüent, per a estimar-lo. En aquest sentit s´escau dir que, dels factors que han permès que Catalunya hagi pogut superat –i pugui superar– les dificultats i els contratemps amb què s´ha trobat al llarg de la història, n´hi ha dos de ben importants: la voluntat de ser... i l´estimació al país.

I una bona manera de cuidar aquesta estimació i de nodrir-la és, precisament, aquesta: conèixer bé els paisatges naturals i els conreus; els pobles i les ciutats; la fauna i la flora; la cultura, en tots els seus camps; la història i les tradicions de cada lloc; la gastronomia; els monuments; tot el que s´amaga rere els noms dels carrers... I, sobretot, les persones que hi habiten.

Catalunya és un país mil·lenari. Es troba situat en un lloc privilegiat, entre els Pirineus i la Mediterrània. Forjat per cultures i per civilitzacions diferents, que, generació rere generació, des de la identitat i la convivència, hi han deixat un llegat extraordinari que, al llarg dels segles, ha fet moltíssimes aportacions al conjunt de la humanitat.

El nostre GPS, les proppassades setmanes, ens ha portat a diferents indrets, que ens han ofert les vistes meravelloses de Pardines; la Plaça Major de Manlleu i de Vic; la ruta verdagueriana a Folgueroles i de Miquel Martí i Pol a Roda de Ter; el paratge de la roca Foradada, amb la cascada i el gorg, als afores de Cantonigròs; l´església de Santa Maria de Torelló i de Sant Bartomeu de Sesgorgues, a Tavertet; el monestir de Santa Maria d´Amer i de Ripoll; el volcà de Santa Margarida; les aigües cristal·lines de Calella de Palafrugell, les ballades de sardanes a Palamós...

Doncs sí, tenim uns pobles, ciutats i comarques que fan molt de goig. L´estiu ens insta, més que mai, a descobrir-los, gaudir-los, viure´ls... A impregnar-nos de tota la seva energia, riquesa i varietat. Tot plegat ens ajuda a crear lligams, a enfortir-los i això vol dir, també, tenir encara més raons per a cuidar el país, preservar-lo i responsabilitzar-nos-en.

Bon estiu i bones coneixences!!!