Agraïment

FRANCESCA SERRA LLANÇÀ

Vull agrair molt sincerament a tot el personal (socorristes, auxiliars d´ambulància, metges, etc.) que el dia 2 varen auxiliar la Sra. Mercè, a la platja del Port de Llançà, en uns moments molt angoixants en què va patir un conat d´ofegament dins el mar. Gràcies a Déu i a aquest personal, es va recuperant favorablement.

Sou formidables!!

Queixa d´usuaris del trajecte de tren Girona-Porbou

Ángeles Jurado

n Déjà vu? Cada any la mateixa història: regional Figueres - Portbou, el trajecte de l´incivisme. Aquestes són les situacions que ens trobem tot l´estiu:

- Vagons sense aire condicionat, inclús en plena onada de calor.

- Gent circulant amb bicicleta per l´interior del vagó.

- Persones sense bitllet que no volen pagar i que així ho fan saber de molt males formes a l´interventor.

- Insults, principalment a les noies joves.

Tot això amenitzat per música a tot drap d´alguns viatgers.

A la pàgina web de Rodalies trobem l´apartat 8 sobre obligacions dels passatgers. Suposem que a­questes obligacions només són exigibles a cert tipus de passatger (el que religiosament paga i es comporta).

Els interventors, farts d´a­ques­ta situació i davant de la in­ca­pacitat per fer fora aquests incí­vi­cs, han optat per protegir-se dins de la cabina. Els vigilants baixen a Figueres... molt oportú! Varen encarir el preu amb l´excusa d´una major vigilància i ens quedem sense aquesta en el tram més necessari... tot un despropòsit.

Per no parlar de l´assetjament a altres passatgers... en especial a les dones. Una vergonya!

En fi, drets tots, obligacions cap.

Adif no dona un bon servei. Critiquem la permissibilitat de fets com els que expliquem però també que siguin incapaços de posar- hi solució, l´absència de confort tèrmic, la neteja dels trens, els incompliments horaris i el preu del bitllet.

Tot plegat converteix el trajecte Portbou-Girona en una autèntica odissea, però per als que l´hem de patir cada dia per poder anar a treballar, s´ha convertit en una autèntica tortura.