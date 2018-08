Joël Robuchon, el xef amb més estrelles -32- de la guia Michelin al món, ha mort a Ginebra als 73 anys d'edat d'un càncer de pàncreas.

Nomenat «Xef del Segle» el 1990 per la guia de cuina Gault et Millau, posseïa restaurant d'enorme èxit en ciutats com París, Mònaco, Hong Kong, Las Vegas, Tòquio, Singapur, Bordeus o Bangkok.

Apassionat d'Espanya i de la seva gastronomia –concretament per les tapes, un concepte que va importar en alguns dels seus restaurants, anomenats l'Atelier– hi mantenia una estreta relació des dels anys 90, on tenia una casa prop d'Alacant, concretament a Calp. A més, va ser el que va assenyalar a Ferran Adrià com el seu successor, com aquell que lideraria la cuina mundial: això dit a França, va ser d'una gran gosadia.

Sens dubte, aquest és un any de grans pèrdues. El passat mes de gener ens deixava el llegendari cuiner Paul Bocuse. I avui se'n va un altre gran mite. Restaurants emblemàtics com El Bulli ja fa temps que va tancar, ho farà pròximament el Sant Pol, de la Carme Ruscalleda, i encara hi ha algun altre anunci no confirmat. De fet, la cuinera de Sant Pol de Mar mantenia una relació professional amb Robuchon. Aquest mateix estiu, i fins a finals d'agost, al restaurant l'Odyssey de Robuchon, dins de l'Hotel Metropole Monte-Carlo, s'hi pot tastar la cuina de Carme Ruscalleda.

Vaig estar al restaurant de Joël Rebouchon a Mònaco i vaig quedar enlluernat. Era tota una altra dimensió de la cuina, que anava de les elaboracions aparentment més sofisticades, a les més simples. Em va entusiasmar la seva visita a la tradició, dins el concepte que sempre he defensat d'Alta Cuina Tradicional, amb el seu simple però genial puré de patates –una recepta que he publicat en algun llibre meu–. Per cert, sobre aquesta expedició a Mònaco, després del sopar vaig anar a la platja, just davant el casino, i m'hi vaig adormir –crec que de satisfacció–, fins que uns amics em van venir a despertar. Aquest purè de patates o el mític pastís de tòfones –que també vaig degustar– van ser alguns dels plats més populars del xef. A l'abril de 2016, alguns dels millors xefs catalans i espanyols, com Ferran Adrià, Joan Roca, Daniel Humm o Quique Dacosta, van participar a Marbella (Màlaga) en un homenatge a Joël Robuchon, on van cuinar algunes de les més conegudes receptes. La seva ha sigut una vida de gran reconeixement professional en el món de la cuina; tots els professionals l'apreciaven.

Amb 50 anys, després que el seu restaurant Joël Robuchon fos reconegut com el millor del món pel diari International Herald Tribune, el xef es va retirar dels fogons per dedicar-se a la transmissió de coneixements, sobretot a través de programes de televisió i la publicació de llibres. Volia fer accessible la cuina al gran públic, i ho va aconseguir amb programes com Bon Appétit Bien Sûr, l'any 2000, o Planète Gourmande, a partir del 2011.