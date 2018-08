Fa dies que la capsa de Pandora monàrquica ofereix un safareig espectacular. Un cop oberta, han començat a sortir amb ímpetu curiosos i interessants rumors. Des que s´han començat a escoltar els enregistraments de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, l´amiga, companya i confident especial del rei emèrit, que un tornado travessa Espanya. Maniobres en l´obscuritat. Una força que conté l´essencial per viure com un rei i que aplega xantatges, diner negre, traïcions, robatoris, polígrafs, casinos, serveis d´informació, joies i amistats perilloses com l´actriu María Margarita García, Bárbara Rey. La protagonista de la segona temporada de la sèrie. La plebs està admirada amb la trama de sexe, aristocràcia i bellesa. Una espiral de ressons tumultuaris que escampa brossa i presumptes delictes que assenyalen el pare del rei. L´argument de la sèrie, cada vegada, s´embranca més gràcies a un dels personatges més interessant de l´època actual, el comissari José Manuel Villarejo. Un dolent clàssic i del qual hi ha poques fotos –està a la presó, des d´on mou els fils de la història contemporània. Quan un rei està en actiu és inviolable, la qual cosa implica que no se´l pot acusar de res. No ha de passar comptes a la justícia. Barra lliure. Des de la Casa Reial es desprèn un silenci fabulós. Entremig. Flash backs amb imatges de caceres d´elefants a l´Àfrica -es parla d´una altra amiga especial que viu a Mallorca. Sorgeixen el CSID i el CNI –pagaments amb diners reservats. La reina emèrita es refresca al mercat amb un petit ventilador. En les televisions on se substancien les qüestions importants, els rumors, esdevenen apocalíptics. Els periodistes fan un treball a cor obert de ressons forenses.