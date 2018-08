Anem amb la frase terrible i figurada «Han matat el meu millor amic en un accident de trànsit». L´autor de l´atropellament duplicava la taxa d´alcohol permesa. Poden imaginar-se la ràbia que m´embarga, i la continuació. Cal empresonar el conductor borratxo i és imprescindible endurir les penes dels homicides al volant, que s´han de complir íntegrament. Qualsevol càstig, al costat de la tortura i la pena de mort, em sembla insuficient.

Modifiquem lleugerament l´enunciat inicial a «El meu millor amic ha matat un jove de vint anys en un accident de trànsit». És veritat que el meu col·lega superava amb molt la taxa permesa d´etanol en sang, però és que s´acaba de separar i arrossega una important depressió. No hauria d´haver agafat el cotxe, però el necessitava per arribar a temps al seu lloc de treball, l´animal del seu cap l´hauria acomiadat si es presenta amb retard. Mai hauria d´haver-se despistat encenent una cigarreta, però la víctima no portava cap peça reflectant i vestia de fosc. És clar que mereix un càstig, però no creus que és suficient condemna passar la resta de la seva vida arrossegant aquest trauma? D´acord, posem un any i mig, seria injust que una persona entrés a la presó per una imprudència al volant. El meu amic no és un assassí.

La majoria de nosaltres hem protagonitzat els dos paràgrafs anteriors, i resem perquè el nostre paper es limiti al d´amic de l´atropellat o de l´atropellador, respectivament. És curiós que fins i tot professionals avesats a la lídia amb estats d´ànim contraposats, posem que psicòlegs o periodistes, incorrin en el comportament distorsionat que acostumen a corregir des de la seva trona. La fredor de la justícia intenta ordenar el trànsit emocional, per concloure que els autors dels accidents sorgeixen del mateix lloc que els accidentats. Sovint, només l´horari decideix la posició relativa de tots dos. Les víctimes no han de decidir perquè, aproximant el focus, el risc del trànsit s´ha multiplicat arreu, i no hi ha ni un sol ciutadà innocent al respecte.