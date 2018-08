En Paquito, tot un personatge

En Paquito, àlies Fernandel, és un etern jove de 70 anys que sembla ximple però no ho és. És un rodamon espavilat, un hàbil negociant que sempre està a l'aguait, escoltant i xerrant, és un bon conversador que es relaciona amb tot tipus de persones.

La seva aspiració era ser un « correveidile», un fidel informador al servei dels rics i poderosos, cacics, polítics i policies. Per a ell, la ideologia no és cap problema, és d'aquells que, com deia Groucho Marx, tenen uns principis, però que si a vostè no li agraden, no tenen cap problema per canviar-los ràpidament per uns altres.

En Paquito és un enamoradís. S'ha casat tres vegades, ha tingut tres filles i se li coneixen dues feines, funcionari i administrador de finques.

Al llarg de la seva existència ha tingut tres cotxes, que tots han acabat malament, en sinistre total. Afortunadament, ha pogut sobreviure a tots els accidents. En Paquito a vegades es fa el boig, té fama de murri, poca-solta, és un home disposat a comprar i vendre informacions, pisos..., el que calgui.

Ara, com que està sense cotxe, ni carnet, se'l pot trobar llambregant per l'estació d'autobusos o al voltant de la Renfe. En Paquito no és gallec, però és d'aquells personatges que mai saps si puja o baixa, si tot just hi va o ja en ve. Des que està jubilat, és més individualista, mai ha estat un home casolà ni familiar, ni de misses, ni de mirar la tele, més aviat ell s'ha considerat un home d'acció, buscabregues, provocador, aprofitat, vividor. Disfruta prenent el pèl, és d'aquells que es fot de Déu i sa mare, del mort i de qui el vetlla.

Avui són més de la una i el trobem prop de l'estació, és un diumenge lluminós d'octubre, abans de fires.

Es coneix que no té cotxe. Quan en tenia, cal dir-ho, era molt esplèndid i sovint s'oferia per portar-te a un lloc o un altre de la ciutat. En Paquito, que és molt viu, aprofitava aquests trajectes curts per estirar-te de la llengua i mirava de pescar alguna informació que li fos útil per poder mercadejar. Calia estar a l'aguait perquè aquestes excursions podien complicar-se, atès que et podia portar a llocs perillosos i problemàtics.

Home de vida llicenciosa, en Paquito també era un habitual dels baixos fons, li agradava visitar, sol o amb amics, «el barri» i deixar-se veure en la vida nocturna de Girona, Figueres o, fins i tot, de Barcelona.

Ara sense cotxe, en Paquito és un home desolat, desorientat. Sense vehicle és home mort, no pot córrer-la com estava acostumat, ha perdut no tan sols autonomia, sinó també independència. En Paquito és un home anàrquic, sense horaris, està a la que salta, a la fuga de si mateix, ho fia tot a l'atzar. En Paquito improvisa, juga, viu constantment situacions noves, ciutats, gents, és un home obert que es deixa sorprendre.

És un ésser vital, jugador astut i maquiavèl·lic, alhora que rialler i seductor, té una voluntat de poder nietzschiana embolcallada per un aire de ganàpia papissot.

Sembla un ximple despistat, però no us enganyeu, és una garsa. Té cops amagats; quan s'enfada, pot arribar a ser molt malparit. Això sí, juganer i bromista.

Li pregunto si ja ha superat el trauma del seu darrer accident. Em diu que ja és un tema oblidat, però la veritat és que el notem més decandit i cansat que temps enrere, però, això sí, amb ganes d'emprendre noves aventures. Repassa els horaris de trens i autobusos a la cartellera, sense buscar res en concret. Tant pot tirar cap al nord com cap al sud. Mira d'enrotllar-se, sense gaire èxit, unes noies estrangeres tot oferint-se a fer de guia, tant a Girona com a Barcelona. Si cal, us puc ensenyar també el museu Dalí a Figueres, els diu. En Paquito procura enrotllar-se amb tothom, però ha perdut aquell charm que havia tingut, ara molts el troben pesat, s'ha convertit en un personatge múltiple, un autèntic esquizofrènic, un comediant histriònic vingut a menys que no para d'enredar, es mou compulsivament. Està en tots els sidrals, no perd ocasió d'intervenir en discussions i baralles, disfruta donant la nota. Més d'un cop ha acabat a comissaria i fins i tot al cuartelillo.

En Paquito té una malaltissa atracció cap a l'abisme, sol vestir bé, de forma elegant i a vegades hom el podria confondre amb un membre de la Cosa Nostra. Té la dualitat de ser el Dr. Jekill i Mr. Hyde, els personatges creats per Robert Louis Stevenson. El malvat Mr. Hyde que va crear el magnífic escriptor escocès és un personatge que tots portem dins i que en un moment donat ens pot convertir en ogres, monstres, animals desfermats que maximalitzen les nostres tendències més egoistes i negatives.