Preguntes per a la revolució

l pronòstic de fonts tan fiables com la consultora Gartner o la Unió Internacional de Telecomunicacions és que, a la fi de 2018, hi haurà més de tres milions d'empleats supervisats per robots. No és cap malson ni l'amenaça d'una pel·lícula de ciència-ficció, és la realitat. Per si encara es mantenen els dubtes o els recels en aquest aspecte, convé saber que dos milions d'individus hauran de portar obligatòriament peces de roba o complements que els rastregin en els seus respectius llocs de treball. La computació en el núvol plana sobre aquells que estan per sota, és a dir, la gent. Sigui com sigui, el personal altament qualificat segueix sent imprescindible. Per exemple, la demanda global de científics de dades s'incrementa aproximadament en un 50% en cada curs. Perills com la pirateria contribuixen a impedir que la transformació digital es desenvolupi plàcidament. Així, la tercera part dels enquestats pels tècnics d'Arbor Networks reconeix haver sofert un sabotatge que ha afectat els seus usuaris; la quarta part dels participants en aquest estudi ignora si ha patit algun atac, la qual cosa és més greu. La meitat dels proveïdors de serveis de connexió no poden concretar el volum de dispositius afectats per irregularitat vinculades a la seguretat de la xarxa.