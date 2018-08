refugiat eritreu

a passar fa molts anys a Madrid. Es va acostar i amb un italià xampurrejat (la llengua en la qual ens entendríem en endavant), aquell noi, que tindria un parell d'anys més que jo, em va dir que era mariner, que no havia menjat en tot el dia perquè li havien robat en un bar de Barcelona la bossa amb la documentació i els diners. Portava la còpia d'una declaració sobre la seva identitat redactada en el to professionalment incrèdul, tan policial, de qui pot acreditar el que li expliquen, però el trasllada al paper, de totes maneres.

Rashid, no recordo el seu veritable nom, era eritreu i Eritrea va ser part de l'Abissínia de Mussolini. El seu país sostenia una guerra d'independència amb Etiòpia. Li vaig dir que vingués a casa i que després veuríem. Hi havia poc a veure. Rashid consumia els dies vagant per la ciutat, menjava una mica del que li oferia (sempre molt poc) i escoltava la ràdio (li encantaven les cançons italianes). Fins i tot em va acompanyar en un canvi de domicili. A la nova casa tenia habitació pròpia. Vam aguantar uns dies, unes setmanes. Vam provar a Càritas. Vam visitar un parell de vegades l'ambaixada de Síria, però Rashid no figurava en cap de les llistes de militants del Front d'Alliberament Eritreu. Ja ens n'anàvem quan un funcionari em va dir, per sota el nas, que per quatre mil pessetes m'aconseguia un passaport.

Hi va haver un temps mort que la desesperança allargava. Rashid se sentia incòmode, una càrrega. Jo no tenia els diners, així que vaig organitzar una col·lecta a la Facultat invocant les connotacions polítiques del cas i vaig poder reunir la suma redemptora. Vaig córrer cap a casa, la cara enrogida, l'ànim feliç i els milers a la butxaca i vaig obrir la porta de l'habitació de Rashid, sense ni tan sols trucar. Havia desaparegut: massa tard. Sempre vaig pensar que, en aquest cas, era jo qui necessitava ajudar més que ell rebre ajuda. No va tornar a aparèixer i, una mica després, vaig rebre una carta de la seva família en àrab, això semblava. Els diners reunits el vaig entregar a un grup de solidaritat amb les preses polítiques de la presó de Yeserías.