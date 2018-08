Sense samarreta, no

ón les cinc de la tarda. Grups de joves turistes abandonen la platja gran de Lloret de Mar. Amb la mirada perduda i el posat displicent, enfilen els carrers del centre del poble per caminar xino-xano fins als seus allotjaments.

La majoria dels nois va sense samarreta amb pantalons curts i xancletes. Les noies llueixen la peça superior del bikini i una tovallola per faldilla. Passegen arrossegant els peus, cansats d'hores de sol. Les galtes enrogides denoten una exposició solar prolongada que els passarà factura.

Ni s'immuten quan traspassen una línia de color verd a terra, que va des del passeig marítim fins als accessos de la zona comercial. Tampoc fan cas del missatge imperatiu pintat al terra que diu: «Posa't la samarreta».

Amb desimboltura es planten davant d'una botiga extasiats pel bé de Déu de fruites i verdures exposades a la vorera. Un del turistes més atrevits fa unes passes per entrar a l'establiment. Els ulls vigilants de la fruitera s'obren de bat a bat. Surt escopetejada de darrere del taulell. Amb les mans enlaire barra el pas al noi sense samarreta. Crida amb una potència de veu espaterrant: «No és no! No és no! No entrareu a casa meva».

Els forasters es fan els longuis. Estan sorpresos per l'escridassada. Un d'ells es posa el dit al pols per assenyalar que la dona no hi toca. Altres es riuen de la colèrica botiguera.

Un jove que surt de la tenda els explica, en el seu idioma, que estan en zona prohibida. No s'hi pot deambular sense tapar-se el tors. Es miren entre ells, fan la figa a la defensora dels bons costums i se'n van carrer avall per entrar a un supermercat, on no troben cap impediment per comprar. Vaja, una de freda i una de calenta.

Si l'Ajuntament buscava la complicitat ciutadana en la campanya de civisme, que per segon any es du a terme, doncs ja li poden atorgar un guardó a la decidida venedora de fruites i verdures per la seva actuació.

Sota el lema de «amb respecte hi cabem tots» es busca conscienciar tant turistes com ciutadans que a Lloret hi ha espai per a tothom si es comporten amb urbanitat i cortesia.

De fet, la repetició de la campanya de l'any passat, adjudicada a la mateixa empresa, Charles Publicitat S.L, no sembla haver assolit els objectius.

L'argumentari denota una minsa imaginació creativa. Ni posar-se la samarreta implica un «compromís», ni fa visible «que tothom forma part d'un mateix equip».

Tampoc enforteixi «la relació entre resident i turista a partir d'aquest objecte com a vehicle de convivència i respecte». Ximpleries!

Per què no admetre que és una actuació de propaganda per pal·liar la imatge degradada del turisme de Lloret? Sense subterfugis ni falsa moralitat.

Sense samarreta, no! Per educació!