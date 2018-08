El president de la generalitat, Quim Torra, ja ha anunciat que prepara per a aquest mes de setembre una conferència política en la qual pensa exposar quin és el nou full de ruta pel qual creu que ha de transitar l'independentisme. Potser pel fet legítim que vulgui descansar o potser per no treure rellevància a aquesta conferència, el president de la Generalitat no s'ha prodigat ni en actes ni en declaracions els últims dies. Tot i això sí que ha fet un forat a la seva agenda per algunes cites molt comptades. Aquesta mateixa setmana el president de la Generalitat ha estat present a la commemoració de la batalla de Talamanca en un nou intent de fer creure que la Guerra de Successió no va ser una confrontació civil sinó un enfrontament entre Catalunya i Espanya. Però situats en el present cal destacar que Torra va insistir durant la commemoració en la idea que l'independentisme actual ve del referèndum d'autodeterminació del primer d'octubre i de la declaració d'independència del 27 d'octubre de l'any passat. No sabem quina serà la proposta de Quim Torra per al futur més immediat però sí que coneixem sobre quins fonaments pensa construir-la. Sens dubte que els fets de l'octubre passat tenen un alt valor emocional i simbòlic per a una part important de l'independentisme, però no tenen cap reconeixement polític ni molt menys legal per part de ningú més. Insistir en la legitimitat dels fets consumats, fins i tot saltant-se la llei i els reglaments, és una renuncia explícita a eixamplar espais i convèncer la majoria. Albert Einstein va ser una de les ments científiques més privilegiades del s. XX. A ell se li atribueix un consell per a tots els científics i investigadors que es pot estendre a qualsevol persona: «Si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix». Però per canviar de paradigma a més de voluntat cal capacitat.