La política, com el pòquer o la borsa, és un joc de suma zero o, més ben dit, que tendeix a zero. Guanyes el que perd l'altre i viceversa. No fa sinó uns dies que l'últim sondeig del CIS assenyalava un lleuger avantatge dels vots de PSOE i Podem sobre el bloc conservador. Pablo Casado va acudir als micròfons dels media –tan ràpid com si anés a fer-se una foto amb els morenos de les pasteres– a aclarir que l'enquesta era prèvia a la seva coronació com a gran esperança de la dreta, ja que si Macron és Emmanuel, l'ungit, ell és Pau, l'apòstol, el que va ser fulminat i ascendit al tercer cel i perquè no caigués en la jactància va rebre «una estella a la carn», el que escrivia més cartes que els guionistes de la senyora Elena Francis.

«L'estella a la carn» de Pablo Casado ha estat el seu màster, presumptament trobat en una tòmbola. Les vacances, que són la meditació a l'abast de qualsevol, obren un parèntesi, un lloc de calma. Per a tots. I encara sort, perquè el nostre joc de suma zero és substractiu i multilateral, com un tamboret de moltes potes o un xalet als núvols. Al costat del d'esquerra (trinitària) / dreta (dual), tenim el d'unionistes / independentistes i el de jutges / parlament: hem posat tants assumptes en mans de jutges que sembla un reconeixement d'incompetència, un prec de ser governats per gent amb les oposicions aprovades.

Qüestions acadèmiques a part, un amic que fa massatges a la bola de vidre per conèixer el futur imminent i a qui anomenaré Plutó, després de creuar diverses variables i prospeccions fixa una inclinació de vot favorable al Botànic així a l'Ajuntament com a la Generalitat (més marcada en aquest cas). És clar, que per a estella a la carn, la ferida essencial catalana que s'obrirà, en sessions de tarda i nit, així començar a caure a la garjola els daurats raïms. Pedro Sánchez intentarà abanderar les bones maneres i el tracte; Casado voldrà sacsejar i assenyalar negres, etarres, indepes, però el ciutadà ha de saber que no convé perseguir els fantasmes: encara que no faci mal, ni suïs, ni et clavis estelles.