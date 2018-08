Incògnites electorals

Som a les portes d'un curs on totes les mirades estaran posades en les eleccions municipals del maig i, a Girona, alguns partits tenen el més calent a l'aigüera. Especialment, ERC. Havent anunciant Maria Mercè Roca i bona part del seu equip que no continuaran per «falta de confiança» amb la direcció, qui està disposat a liderar una candidatura que ho té molt complicat davant una Marta Madrenas que sembla seduir bona part del vot independentista a la ciutat i una CUP que fàcilment es pot endur la resta? Els republicans van dir que anunciarien candidat al juliol i, de moment, res de res. S'han posat diversos noms sobre la taula –la diputada Caula, el senador Ayats o fins i tot l'eurodiputat Terricabras– però de moment ningú sembla massa disposat a entomar el repte. Però els republicans haurien d'afanyar-se: amb candidat nou i un PDeCAT i una CUP en plena forma a la ciutat, no tenen temps per perdre si volen rascar alguna cosa. També queden incògnites a l'altre costat de l'arc municipal, on PP i Ciutadans es disputaran bona part del vot antiindependentista. Després de setze anys a l'Ajuntament, repetirà Concepció Veray com a candidata del PP? I Ciutadans, confiarà en Miriam Pujola el repte de menjar-se l'espai popular a la ciutat? Les respostes, per força, ben aviat.