Els papers de Casado

Casado no aconsegueix separar-se del seu màster. La portaveu Marta González transmet en nom del PP que «no hi ha cas». Aquí hi ha precisament el problema, en el que no existeix. L'extraordinari informe de la magistrada Carmen Rodríguez-Medel no resol els dubtes jurídics sobre l'assumpte inexistent, perquè no és la seva funció. A canvi, esgota fins a la mínima pretensió que el flamant president dels populars satisfés cap assignatura a la Universitat Rey Juan Carlos.

Segons la jutgessa, «va obtenir el títol sense cursar-lo», una evidència demostrada en mig centenar de folis més enllà de qualsevol dubte raonable. «Sense cap mèrit acadèmic», es desprèn de l'anterior, al marge que la saviesa del docte diputat es trobi molt per sobre dels ensenyaments impartits. «Regalant-li-ho a manera de prebenda o do», aquí hi ha la part que les instàncies judicials han de dirimir. Ara bé, quin altre objectiu podria pretendre la donació d'un màster no efectuat?

Rajoy va tenir la fortuna de començar a governar abans que afloressin els Papers de Bárcenas. En canvi, Casado porta els comprometedors papers posats, abans d'aspirar a La Moncloa. És el primer pretendent a presidir el Govern que arrossega les imputacions clàssiques de la corrupció, prevaricació i suborn, dos anys abans de les eleccions. Per molt menys va ser apartat de la carrera Josep Borrell. El candidat del PP només pot refugiar-se en el cinisme que les acusacions prèvies al seu desembarcament serveixen d'entrenament enduridor per al càrrec.

El paral·lelisme amb Bárcenas es transmet a l'ordinador desfasat, unicorn digital que emmagatzema les proves de la innocència. Casado no ha aclarit si el lliurarà després de sotmetre'l al tractament a cops de martell a càrrec dels acreditats experts de Gènova. Casado no pot seguir així, desfigurar les proves no serà suficient. No hi ha màster, ni treballs que hi condueixin. El Tribunal Suprem haurà d'esforçar-se per alliberar el president del PP d'uns estudis que no va cursar, i que per tant figuren falsament en el currículum que va presentar al Congrés. Aquesta perversió d'una documentació oficial apareix amb reiteració en la resolució de la instructora. En un altre país, seria més greu l'engany als ciutadans.

Encara que l'urgent és lliurar Casado de la investigació al Suprem, la visió a llarg termini obliga a interceptar la tramitació judicial de tots els imputats, inclosa la penedida que ha dissipat les últimes suspicàcies sobre el recorregut fàctic i falsari del màster. Si s'eximeix únicament el president del PP, podria passar com amb Rajoy a Gürtel. És a dir, una hipotètica condemna al gruix de la trama inundaria més que esquitxaria el dirigent popular unit de manera inseparable a l'alumnat, i podria costar-li el càrrec en què estigués entretingut en aquests moments. Per no parlar de la tortura interminable durant el procediment.

La sempre admirable tècnica jurídica disposa d'un recurs per resoldre els problemes immediat i diferit de Casado. Igual que va passar al túnel de Sóller, exemple de la protocorrupció del PP, el suborn impropi que endevina la magistrada només sobreviu si porta adherida la prevaricació. En cas contrari, decau per prescripció. En l'obra pública jutjada en els anys noranta es va aconseguir el miracle que el constructor agraciat pagués generosament per una concessió que s'havia efectuat amb tota pulcritud i sense intervenir planificació delictiva, evitant així el retret penal. Ningú ignora que la generositat és el segell dels grans homes de negocis.

Amb dir que no hi va haver prevaricació, encara que fos mantenint el lleig suborn prescrit i adobant amb un repertori encegador d'estèrils retrets morals, descarrila el tren que va camí d'atropellar Casado. Els juristes insisteixen que el Suprem només ha de contestar al que li pregunten, i s'ha d'abstenir de pronunciar-se sobre la resta d'investigats. També per això hi ha excepció, en la magistral trajectòria d'un tribunal amb doctrina Botín i doctrina Atutxa segons convingui.

La resposta es troba en una de les imputacions sol·licitades des de Balears contra el llavors ministre Jaume Matas, a principis de segle. El Suprem va concloure que per descomptat no hi havia motiu per imputar un digníssim membre del gabinet Aznar, segons certifica la seva trajectòria posterior amb mitja dotzena de condemnes penals. I l'alt tribunal va afegir que tampoc entenia la recerca en general de fets en els quals no advertia cap delicte. Per tant, adquireix cos la idea que Casado aspirava a la presidència del PP a la recerca del millor blindatge imaginable.