El malestar és el motor del món. Aquest cotxe que s'ha calat davant del meu, quan el semàfor s'ha posat verd, rep una monumental protesta amb cops de clàxon dels que es troben al meu darrere. Jo em mantinc rígid, aferrat al volant, sentint vergonya de la humanitat perquè al cotxe encallat hi ha un nadó. Ho posa en un cartell enganxat a la finestreta de darrere: NADÓ A BORD. Observo amb por la ràbia dels que apreten el clàxon. Em crucificaran, penso, si no m'incorporo de seguida a l'escàndol. Em crucificaran per pur malestar.

Hi ha gent, molta, que es quedaria bòrnia a canvi que el seu veí es quedés cec. Quanta? Exèrcits sencers d'homes, de dones, de gent gran i nens farien cua per perdre un ull a canvi que vostè i jo els perdéssim tots dos. Parlant de cues, em trobo ara en la de la peixateria, on dos homes de certa edat discuteixen perquè cada un creu que anava davant de l'altre. Es tracta d'un establiment sense aparell expedidor de números. Aquests trastos es van inventar per calmar l'ansietat, perquè el personal no hagués d'estar pendent de qui li havia donat el torn. Hi hauria d'haver en l'univers un aparell gegantí que distribuís els torns, perquè la gent estigués més relaxada. L'enuig del PP amb Pedro Sánchez procedeix en part del fet que ha arribat a Moncloa sense demanar torn.

– Però la moció de censura és un mecanisme democràtic.

– La moció de censura és una merda. Que hagués demanat el torn, com Rajoy.

El temps atmosfèric és un generador de malestar, la tele és una generadora de malestar, la ràdio, la premsa, les aranyes, els mosquits..., no hi ha res allà fora que no provoqui malestar. El dilluns fabriquen el malestar dels dimarts; els dimarts, el dels dimecres; els dimecres el dels dijous, i així de manera successiva. Cada dia té el seu afany i el seu mal rotllo, potser el seu mal rotllo i el seu afany. Proposo als de La Sexta Noche que un dissabte qualsevol els de dretes ocupin les cadires dels d'esquerres i a l'inrevés. I que cadascú faci l'exercici retòric de defensar el que habitualment ataca. A veure si ens donem una treva. Gràcies.