Veritat de mentida

Un de tants rumors que circulen per internet va atribuir dies enrere a la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, el desig de prohibir el formatge de tetilla, donada la condició sexista d´aquest producte. Naturalment, o no tant, es tractava d´una notícia de broma publicada a la secció d´humor d´un diari digital; però això no va impedir que s´obrissin indignats debats a la xarxa.

Entre els crèduls disposats a prendre´s seriosament la informació es van establir dos bàndols, com sol passar. Uns criticaven la ministra suposadament enemiga del formatge amb formes voluptuoses; i els altres no dubtaven a defensar i contextualitzar les seves imaginàries declaracions. Feliçment, no era cert el veto. Altrament, caldria prohibir després l´expressió «teta de novícia» amb la qual s´enalteix la qualitat d´un producte; i fins i tot caldria censurar el mateix Salomó. Aquest subjecte lasciu que en el Càntic dels Càntics canta als dos pits de la seva estimada, reputant-los de «bessons de gasela que pasturen entre lliris». El molt sortit.

El problema en aquest i altres casos similars és que els propòsits en realitat inexistents de la vicepresidenta semblaven creïbles. La mateixa Calvo, sense anar més lluny, havia sostingut anteriorment que el Govern gasta diners públics, sent així que «els diners públics no són de ningú». I això sí que ho va dir amb tota convicció. Costa molt destriar la veritat de les mentides en aquesta nova era digital que converteix qualsevol client de les xarxes socials a inventor o replicant de qualsevol mentida. A vegades resulten del tot versemblants els titulars d´El Mundo Today; i altres semblen de broma notícies que són perfectament serioses.

Potser perquè ja tot és acudit, cal filar molt fi per distingir la realitat de la broma. Cal observar, per exemple, aquest recent titular de l´esmentat diari satíric: «Viure a l´Estació Espacial Internacional ja és més assequible que comprar un pis al barri de ­Malasaña de Madrid». Es tracta d´una exageració, òbviament; però donem temps al temps i potser la conya acabi per convertir-se en una notícia veritable.

Certa és, encara que no ho sembli, la propera creació d´unes Forces Armades de l´Espai Exterior (o alguna cosa així) que va anunciar dies enrere el president dels Estats Units, Donald Trump. El tuiter del serrell ros aspira a combatre els seus enemics per aquests cels del Senyor, encara que la seva idea no és del tot nova. Ja el seu llunyà antecessor Ronald Reagan va idear un sofisticat sistema de míssils interestel·lars que ràpidament va ser batejat com la Guerra de les Galàxies. Anys després vam saber que es tractava d´un simple farol; però per llavors ja s´havia produït l´enfonsament financer de la Unió Soviètica. Que potser fos el que en realitat es pretenia. Comparat amb això, la fake news que imputava falsament a Carmen Calvo la intenció de prohibir la comercialització del formatge de tetilla no passa de tímida i en certa manera entranyable broma.

El notable de l´assumpte és que, tant en la del formatge com en la de les galàxies, va ser multitud la gent que va donar aquestes notícies per veritables. I, de fet, no falta qui segueixi creient que ho són. Els límits entre la realitat i la conya comencen a ser més difusos a cada dia que passa en l´ocellera de les xarxes socials. Miracle és que els diaris no optin per la retirada davant d´aquesta competència.