«Anaira», un conte d'estiu (1)

Ara que enfilo l'ocàs, confesso que la meva vida ha estat un turment de cabòries i records malaltissos, i que els fets que vaig viure durant la nit del 7 d'agost de 1949 en tenen gran part de culpa. En aquella llunyana època de tristor, fam i penúries, possiblement els anys més durs de la dictadura, em deien Quimet i era tan sols un marrec de tretze anys que passava els dies ajudant l'avi Justià a feinejar a l'hostal o jugant pel bosc amb els fills dels altres masos. Recordo que érem tots molt alegres i valents, i que la por era només una eina per avivar els nostres nobles jocs d'infantesa, per superar alguns reptes físics, com els salts impossibles que fèiem al riu quan ens banyàvem, o per motivar les expedicions que organitzàvem i que consistien a explorar els casalots abandonats de la vall que crèiem maleïts. Jo era l'hereu de l'hostal de l'Arç, un modest negoci a l'entrada del poble de Lliurona, a l'Alta Garrotxa, on, a banda d'oferir menjar i allotjament als viatgers que passaven per aquelles contrades, també s'hi traginava una carbonera i s'hi feia algun esclop.

Aquella tarda de dissabte, mentre donava un cop de mà a l'avi per omplir les sàrries de carbó i dur-les al magatzem de l'hostal, vam veure arribar una noia. Devia tenir uns vint-i-pocs anys, morena, cabell llarg, rostre innocent, de cos fràgil i coberta sota una mena de vesta de color gris clar, un perfil no massa habitual per aquelles muntanyes. L'avi s'hi va acostar per parlar-hi, i al cap de poc el seu rostre afable va ser presa de l'estupefacció. El meu pare, en Jacint, va morir durant la guerra, a Mequinensa, a la batalla de l'Ebre; l'Ariana, la mare, en canvi, al cap de poc de néixer jo, víctima d'una estranya malaltia que la va consumir fins a les entranyes. Els avis sempre deien que aquelles desgràcies havien estat fruit d'un mal d'ull i que per això la mare va decidir anar a morir a bosc, per emportar-se'l amb ella. Dies abans d'expirar, va desaparèixer i mai més la van tornar a veure. Se'n sabia ben poc, de la seva família, ben bé el que alguna vegada havia explicat l'avi: que era de les muntanyes de l'Aragó, del poble de Lanuza, i que va venir a Lliurona de ben menuda amb els meus altres avis, en Rodrigo i la Candela. Ningú tenia constància que hagués deixat família enrere, i per aquest motiu l'arribada de la seva germana, de la meva tia Anaira, ens va alterar a tots. Per acabar-ho d'adobar, a més, la semblança amb la mare era innegable, fins i tot inquietant, la qual cosa va fer decidir als avis que s'havia de quedar allà, que formava part de la família, i si no tenia on anar encara amb més raó.

Després de prendre un bany calent, de sopar caldo amb carn d'olla i de pentinar-se durant una bona estona al costat de la llar de foc mentre em mirava amb obsessiva atenció, l'àvia Paquita la va fer retirar-se a descansar a la cambra que li havia preparat al costat de la meva, amb unes grans vistes a la vall.