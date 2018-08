Comentaris d'estiu

Aquests dies s'ha vist com la gesticulació d'alguns líders populistes no porta enlloc. Aquí tenen alguns exemples:

1.- Recorden la famosa reunió entre Trump i Kim Jong-Un? Segons Trump, solucionava el problema amb Corea del Nord i el seu programa nuclear i ara les Nacions Unides acaben de confirmar que els nord-coreans tornen a tenir el seu programa nuclear actiu. En canvi rebutja l'acord amb Iran que sembla que està funcionant i que els països europeus avalen. Igual passa amb els acords de lliure comerç. Molta gesticulació i pocs resultats.

2.- Recorden la campanya del Brexit? «Europa ens roba» i si sortim tindrem tots els avantatges i cap inconvenient. Doncs bé, avui encara estan perduts sense cap idea de cap on anar. Aquí tenen un parell d'exemples: els científics anglesos estan molt preocupats perquè no podran accedir als programes europeus i no tenen clar que el govern anglès els doni un finançament equivalent al que rebien via els programes europeus o els de la City estan preocupats per com quedarà afectada la seva influència en el mercat europeu. Ja han perdut les agències europees ubicades al Regne Unit i no tenen clar com quedarà la seva relació comercial i financera.

3.- Aquests populistes coincideixen en un punt: criminalitzar la immigració. Els immigrants arriben per motius polítics (guerres i règims totalitaris) o econòmics (no tenen per menjar als països d'origen). A més la immigració controlada és necessària per a l'economia occidental (sobretot l'europea). El problema és la regulació ordenada que sols és possible si s'ataquen els problemes de fons, les guerres, els règims totalitaris i el desenvolupament dels països d'origen. I això demana una actuació conjunta dels països desenvolupats que precisament els governs populistes són els que més la rebutgen.

4.- A Espanya sembla que els partits de dretes estan derivant cap a un populisme preocupant. Tant el PP com Ciutadans juguen amb foc. Rebutgen unificar esforços en els temes que requereixen consens (com Catalunya o la qüestió dels presos etarres o el sostre de dèficit per posar alguns exemples) i sembla que volen obrir temes com la immigració. En el tema de l'acostament de presos d'ETA fan el ridícul criticant mesures que ells mateixos havien posat en marxa quan governaven i a les quals les associacions de víctimes donen suport. En immigració diuen que hi ha efecte crida en comptes de dir que la pressió migratòria és la mateixa però amb el populisme manant a Itàlia i tancant les seves fronteres augmenta l'arribada d'immigrants a les costes espanyoles. És a dir, és un problema global, europeu i no de cada país.

5.- A Catalunya tenim un altre populisme, el dels contes de fades que té arrels semblants però que, fins avui, per sort, no ha criminalitzat la immigració. Els sona Espanya ens roba, si no fos per Espanya aquí no hi hauria hagut crisi econòmica, ho tenim tot preparat, el món ens mira, etc. Un conjunt de desitjos que no tenen res a veure amb la realitat. Mentrestant, Catalunya no es governa (fa poc es publicava la dada que s'ha rebaixat el pressupost dedicat a despesa social un 20% des de 2009 o llegeixin l'interessant article de Beatriz Silva a El Periódico –13/08/18– sobre la pobresa infantil i com s'aborda a Catalunya, sempre plou sobre mullat), tenim un president dubtosament demòcrata (llegeixin els seus escrits) i que passa dels problemes (es declara «vicari», no vol exercir la presidència) i ningú sap cap on anem sols que es vol implementar una república que ni existeix ni se l'espera. Les declaracions del president Torra a La Vanguardia del diumenge 5 d'agost són l'expressió escrita d'aquest conte en el qual ens diuen que vivim. I, com correspon a un conte, no hi ha cap referència a polítiques reals, a com solucionar els problemes reals dels ciutadans especialment dels més vulnerables.

Des de l'entrada del govern Sánchez, a Madrid hi ha un govern que vol governar, que té propostes per governar (llegeixin les interessants entrevistes de La Vanguardia als diferents ministres que toquen els temes concrets dels seus ministeris). S'hi pot estar d'acord o no però no es pot negar que hi ha propostes. És el que trobo a faltar als partits de dretes que ho critiquen tot però no veig les seves propostes. Només uns exemples, què proposen per convèncer els 2 milions de catalans que es declaren independentistes? Quina és la proposta per a Espanya que els pugui convèncer? Què proposen en immigració o en sostre de dèficit si, de fet, es neguen a acceptar que són problemes europeus? I també és el que trobo a faltar a Catalunya. El govern socialista proposa una reforma ambiciosa (un canvi constitucional o de lleis fonamentals per trobar una nova forma d'encaix de Catalunya a Espanya, canvi que amb l'actual correlació de forces es fa impossible de forma immediata) i mentre retornar a fer política concreta dintre les regles de joc democràtiques, les acceptades i votades per tots. S'han obert canals de comunicació tancats de fa anys (entrevista Torra-Sánchez, comissions bilaterals, etc.) però mentre aquestes comissions intenten treballar, des del Govern català i sobretot des de l'entorn independentista més radicalitzat es dediquen a atacar aquest camí. En canvi, pels partidaris del diàleg sense condicions, aquest és el camí i ens congratulem que s'hagi posat en marxa.

Per acabar, vull tractar un dels temes calents, el dels polítics catalans presos. És un tema complicat, un llegat del govern Rajoy i el nou govern té poc marge de maniobra. Saben els que em llegeixen que soc partidari de sancions polítiques però no de presons. A mi m'agradaria que passés el que deia The Economist (un diari lliberal) fa poc: que els jutgessin per desobediència i els inhabilitessin per un temps raonable sense presons que em semblen excessives. Però entre els independentistes saltant-se les lleis la passada tardor i el PP passant els problemes a la judicatura ho han complicat. Espero i desitjo que es trobi una solució raonable al més aviat possible, solució que permeti passar pàgina i entrar en els temes polítics de veritat, el de les polítiques que resolguin els problemes dels ciutadans.