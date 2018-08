A la platja de petit hi vas molt. De jove, també. Quan tens fills t'hi passes hores. D'alguna manera els has d'entretenir. Després et trobes, però, que no et fa tanta falta. La sal embruta. La sorra emprenya. I el sol, si et distreus, et crema. Resumint, que t'agafa mandra i et plantes a mig agost sense haver posat els peus a l'aigua.

L'altre dia hi vaig anar. La platja era ben plena de gossos. A l'aigua només en vaig veure un. De fet, hi tenia els peus. Els gossos no estan gaire fets per nedar. Ja se'n surten, però amb poca gràcia. La constitució física no els ajuda. Sempre hi ha algú, però, que els llença a mar com si l'animal ho demanés a crits. Pobres bèsties. Tenen una feina a sortir-ne que fa feredat. La majoria jeien estiregassats a la sorra. Una llengua de pam i un panteix fora mida. Un sol escrostonat. Ni gota d'aire. Encara n'hi havia algun d'esforçat que perseguia una pilota i emplenava de sorra els banyistes. I ben a prop una família amb dos gossos. Un de gros. L'altre, ben petit. Ajaguts de cares, de tant en tant es roncaven. El petit bordava intermitentment. Emprenyat. Passava el sol, s'estenia un avorriment inefable.

Vaig recordar el primer gos que vaig tenir. Un animal nascut al Barri Gòtic de Barcelona, quan això de les franquícies encara no existia i al carrer manava la menudalla. Només d'arribar a casa –el vam recollir perquè tenia una pota trencada– el meu germà i jo el vam començar a malcriar. Esmorzava llet amb Cola-Cao, menjava escudella i sopava filets de lluç arrebossat. Tot el que no ens agradava. No suportava l'aigua en cap de les seves formes. A la platja, fart de sorra i de sol, no hauria parat de tocar els nassos. Tan bé que hauria estat a l'ombra d'un pi! Sospito que hem arribat a creure que els gossos no tenen criteri i que volen el mateix que volem nosaltres.