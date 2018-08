Quan jo era petit, la mar no reflectia ni l'expressivitat de la gran onada de Katsushika Hokusai ni la calma perfecta, metafísica, de l'horitzó en una fotografia d' Hiroshi Sugimoto. La cultura és una experiència adquirida, mentre que la infància és una experiència intuïtiva, sense més mediació que uns ulls que miren per primera vegada la cara de la vida. Era aquest mar, solcat pels velers i els llaüts, del qual amenaçaven de sorgir els monstres marins que bategaven en la foscor sense arrels del seu fons; i eren també les hores de platja, interminables potser perquè en la infantesa no regeix el temps, on ens torràvem de sorra, de sol i de sal. El mar és clar era llavors l'estiu, de la mateixa manera que l'hivern era la neu dels contes, les partides de cartes al costat de la xemeneia i els partits de futbol en els carrusels radiofònics de les tardes de diumenge. Recordo que pensava que, si la mort havia d'arribar, arribaria a l'hivern, com la boira, les cases tancades, la dringadissa de la pluja en la nit, les presses dels professors, el món adult que es recull al voltant del fum. No sabia –com havia de saber-ho?– que la mort esdevé cada dia i que la llum del mar no ens preserva de les ferides que obre el pas del temps en el nostre cos. No sabia llavors –com havia de saber-ho?– que el paradís de la infància la il·lumina només el record, de la mateixa manera que l'art només és veritable quan ens remet a una bellesa el centre de la qual no ens pertany del tot, ja que resideix molt lluny de nosaltres.

Quan era petit aquestes coses no les pensava, és clar. El mar tampoc eren les vacances, ja que el tenia sempre a la meva disposició. No representava un límit geogràfic, ni exercia el paper d'una presó imaginària, com més tard endevinaria en l'adolescència. Ni tampoc constituïa encara l'espai d'una sensualitat clàssica amb trets grecs, poblat de passions humanes, sinó alguna cosa molt més primària que anuncia discretament la profunditat dels colors i dels sentits. Cap al tard, de vegades sortia a pescar amb barca amb el meu pare, sota la vastitud d'un silenci que no he tornat a trobar. Era el temps embalsamat de la vida, no de la mort. Jo volia perdre en la línia de l'horitzó, encara que mai ens allunyàvem tant com per deixar de veure la riba: una qüestió de seguretat, em deia el meu pare. La prudència és tenir sempre alguna cosa sòlida a mà, no cedir a l'esquer d'un espai sense referències.

Són idees que no pensava llavors. En efecte, la cultura és una experiència adquirida; de la mateixa manera que la vida es fa més dens reflexionant sobre el que ens ha constituït, inclòs el paisatge. Per a un insular, la mar representa el principi i potser també el final: defineix l'àrea de joc, les nostres possibilitats, el caràcter humit de l'arquitectura, la sensualitat i l'esperança de la gent. Amb deu o dotze anys, escoltava les veus dels mariners al port, anotava les banderes dels vaixells; en arribar la nit, sonava un jazz desconegut per a mi en la coberta d'un veler. El meu pare em va dir que el patró era un músic alemany. Anys més tard em va oferir ser el seu grumet. Li vaig contestar que no amb el cap. Per algun secret motiu sabia que el mar, la seva bellesa inconcebible, mai em pertanyeria.