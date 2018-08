Casa de la història europea

La zona de Brussel·les on s´eleva l´administració europea guarda algunes sorpreses per al visitant. La primera de totes és la seva modèstia. Es tracta de tot just una illa d´edificis al llarg del carrer de la Llei, al voltant de la plaça Schumann, ni especialment complexos ni rutilants. Amb un pressupost de prop d´un bilió d´euros, sorprèn l´escassa burocràcia central de la Unió. Quan un passeja per Brussel·les, tampoc veu delegacions. Res semblant a Madrid, on les mil i una agències de l´administració estatal s´escampen per la capital. Així que l´administració europea pot ser-nos odiosa per distant, envanida o arrogant, però no perquè sigui infinita. L´edifici de la Comissió no és més gran que el d´un gran ministeri espanyol. El mateix podem dir de l´edifici del Consilium. Res sembla contrari al vell i bon principi republicà segons el qual la condició d´un govern just és un govern barat.

L´únic complex imponent d´aquesta zona és l´edifici del Parlament Europeu. És lògic que sigui així. Els administradors de la cosa pública són servidors. Els representants electes gaudeixen d´una altra dignitat. Això es veu en la voluntat de la propaganda oficial de destacar la seva funció com a imatge d´un demos europeu que, com el poble d´una federació, ni existeix encara, ni deixa d´existir. Aquest demos gaudeix d´aquest mateix estatut que el Regne i no sembla que aquest suggeriment sigui una broma final de la trillada secularització. Per l´Evangeli sabem que el Regne és aquí, tot i que encara no ha arribat. El mateix passa amb el poble europeu. Està arribant, però els europeus sabem esperar. Així, el Parlament no es distribueix per grups nacionals, sinó per grups europeus. Quan entrin en ell els nacionalistes formaran aquest oxímoron específic anomenat «nacionalistes europeus». La seva pràctica política serà demanar l´exclusivisme nacional des d´Europa.

Un grup en què cada membre enarbora la moneda d´«El meu país primer» serà la definició mateixa de la gàbia de grills. Si l´opinió pública europea està tan cega com per preferir aquestes opcions es mereix que li passi el pitjor. Mentrestant, no està de més posar de manifest que el Parlament europeu és l´empresa política més complexa de la història. Res com s´ha vist al món. Va ser somiat pels millors, com el nostre Furió i Ceriol, que va voler organitzar un parlament imperial en temps de Felip II, quan encara hi havia esperances que no passés el pitjor; o pel rei borbó Enric IV, navarrès i calvinista, i encara podem llegir tota l´admirable poesia d´aquest somni en el relat que d´ell fes Heinrich Mann. Després no van deixar de somiar-ho els millors de cada generació. És una pena que l´europeisme d´Ortega fos tan fort com el seu antiparlamentarisme. D´una altra manera hauria estat un inspirador inqüestionable d´aquesta institució formidable.

A nosaltres només ens està permesa una reflexió més prosaica, però no menys persuasiva per destacar l´únic i exemplar d´aquest Parlament. El meu amic Jacques Lezra acaba de publicar un llibre titulat Untranslating Machines. El Parlament europeu és just el contrari: una màquina de traduir. Qui tradueix obté la viva experiència que el pensament sempre quedarà refractat per la llengua. Haver de traduir és haver de reconèixer. Doncs bé, al Parlament europeu poden donar-se fins a 522 combinacions possibles de traduccions en una sessió plenària. Aquest fet té tot l´aspecte de les realitats mítiques. D´ell es desprèn la imatge més nítida de la constitució d´aquest Regne que ja és aquí, però encara no ha arribat. No tindrà caràcter imperial, no hi haurà una llengua única ni sagrada, expressió d´un déu monoteista. Serà la superació de la maledicció de Babel. Allà cadascú s´ha d´expressar en la seva llengua amb la seguretat que serà entès. Tot i després del Brexit, l´anglès estarà molt present en les administracions europees, però podria donar-se el cas que en les grans deliberacions plenàries no s´arribés a utilitzar.

No estem parlant de traduir la carta d´un restaurant. Es tracta, més aviat, de la més avançada legislació que definirà les formes de vida europees per al proper segle, que afectarà les poblacions en les seves aspiracions centrals i que orientarà l´horitzó històric d´aquest ampli territori que va des del cap de San Vicente al Bàltic i al mar Negre. Tota aquesta ingent avançada civilitzatòria haurà de refractar en tots els idiomes, carregar-se de matisos diversos, arrelar-se en tradicions diferents, connectar amb hàbits diferents. I sempre amb una complexa metodologia política, afí amb la pràctica de la traducció, de no deixar sense atendre els punts de vista de tots els actors en aquesta conversa continuada entre el Consilium i el Parlament. Res de tot això té glamur, ni brillantor ni glòria. Ni més ni menys estètic. Però és una satisfacció comprovar que estem davant d´un voluntari i ferm abandonament de tota teologia política, l´altra gran aspiració de tot bon i saludable govern republicà.

La Casa de la Història Europea és l´exposició permanent que aspira a dotar de sentit històric la construcció europea. L´edifici, situat en un palauet proper al Parlament, mostra en sis plantes la necessitat de respondre amb institucions pròpies aquest tros de terra que es relata en el mite del rapte d´Europa a les costes del Líban. Encara que l´exposició disposa d´una primera planta sobre el llegat intel·lectual d´Europa, que s´identifica mitjançant la tensió entre democràcia, llibertat i igualtat, tensió que implica un interrogar permanent personificat pel bust del filòsof Aristòtil (actitud que l´exposició exerceix al final de tots els seus textos proposant un bon nombre de preguntes obertes), les plantes decisives són la segona i tercera. I són rellevants perquè mostren que el projecte europeu és la conseqüència de la Revolució Francesa. No ve forçat pels vells projectes imperials, sinó per les modernes democràcies de masses. Carles V no és el seu inspirador ni el seu antecedent. És la capacitat expansiva de la Revolució, culminada en la proliferació dels nous codis, el que resulta necessari situar a la base.

Doncs va ser aquest nou ordre específicament modern el que va portar tots els nous estats a la carrera imperial, sostinguts per l´entusiasme de la revolució industrial i la confiança en la superioritat de l´home europeu. I va ser la ceguesa d´una política d´aliances, condicionada pels interessos imperials afins i compatibles, la qual va generar una lògica de rearmament mundial i d´exaltació que portaria a les dues guerres mundials. Per això, el nou ordre hauria de sostenir-se sobre aquesta nova condició: cap aliat aliè a la Unió serà més proper que els membres de la Unió entre si. Qualsevol aliança aliena mitjançarà per la major proximitat i unitat de tots els membres europeus. Aquest principi és el que garanteix la pau i la supervivència d´Europa. Doncs com va dir Luigi Einaudi amb clarividència el 1954, «el problema no rau a triar entre independència i la Unió; el problema està entre existir units o desaparèixer». Qui no comprengui aquest punt és un irresponsable; qui ho impugni és un enemic polític.

Només tres noms espanyols assalten el visitant en aquestes dues plantes decisives. Un és el de Largo Caballero i es llegeix en un cartell republicà que mostra la Guerra Civil espanyola com a preparatòria del joc de tensions que portaria a la II Guerra Mundial. Els altres són més modestos i cal prestar atenció per veure´ls. Estan en una revista de 1928 que exposa els avenços del feixisme al món. Són els noms d´Ernesto Giménez Caballero i de Francesc Cambó. La revista es deia Antieuropa. Per reflexionar.