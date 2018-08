Segons el diccionari, contaminació és «l´acció de contaminar» que en la seva accepció primera consisteix a «alterar nocivament la puresa o les condicions normals d´una cosa o un mitjà per agents químics o físics», en la seva segona accepció es tradueix com «encomanar o infectar algú», i en la quarta és «pervertir, corrompre la fe o els costums». En té encara unes dues més.

Partint d´aquesta riquesa conceptual no hi ha cap dubte que vivim en un món molt contaminat. Patim contaminació ambiental per emissions cap a l´atmosfera de partícules de CO2 que creixen exponencialment en els últims anys amb greus efectes sobre la temperatura, el desglaç dels casquets polars, la pujada del nivell del mar... tot i que Donald Trump consideri que l´assumpte és un «frau» (hoax) i que l´EPA (Environment Protection Agency) no protegeixi res perquè tampoc s´ho creu. Aviat veurem emigrants ecològics al costat dels que ja fugen de la ­guerra o de la misèria. I no hi ha pla B si destrossem l´únic planeta que tenim. Això a gran escala. A escala més pròxima tenim contaminacions per plàstics en els mars, enormes creuers en els nostres ports que embruten una barbaritat, caques de gos a les voreres... Aquesta contaminació depèn de cada un de nosaltres.

També patim contaminació acústica mentre les autoritats miren cap a un altre costat: terrasses i bars sorollosos fins a les tantes de la matinada; motoristes amb fuites lliures que es dediquen a espatllar migdiades i a pertorbar la pau de la fauna dels nostres camps i muntanyes (on són els ecologistes, que no protesten?); conductors que creuen que la botzina és un complement de l´accelerador, etc. Aquesta contaminació acústica genera un estrès que impedeix descansar i està comprovat que inhibeix la plasticitat cerebral i disminueix la concentració, la memòria i la mateixa productivitat, i afecta el nostre nivell de vida. Com en sentit figurat contaminen les nostres ciutats i les nostres platges els milions de turistes que ens envaeixen millorant el nostre nivell de vida i empitjorant al mateix temps la nostra qualitat de vida. O com les salvatjades i estupideses que fan alguns «contaminen» molt negativament la nostra imatge al món. També depèn de nosaltres solucionar aquests problemes.

Contaminen els virus i els bacteris, encara que hem progressat molt. No hem vençut l´humil grip ni la temible malària però hem fet grans avenços amb la sida o el mateix ebola, que fa poc ha rebrotat al Congo. A canvi es contaminen i adulteren les drogues per augmentar el guany que proporciona matar.

Fins aquí les contaminacions òbvies. Però n´hi ha d´altres també molt nocives com la corrupció que s´estén com una altra autèntica plaga. No crec que a Espanya hi hagi més corrupció que en altres països encara que s´acabi d´emportar per davant el govern del PP, la diferència és que en altres llocs la gent corrupta s´avergonyeix i dimiteix dels seus càrrecs i aquí sembla que els costa més, que estan enganxats a la poltrona amb superglu. I a sobre són reelegits. La corrupció és una plaga que contamina tot el que toca. Es comença amb Gürtel, ERES, o el 3% i s´acaba no pagant l´IVA al lampista. O al revés.

La contaminació del llenguatge és també molt greu. Pocs països usen tants renecs en parlar com els espanyols. Aquí no hi ha diferència de gènere. Convivència vol dir viure amb i per això s´han inventat l´educació i el que abans es deia urbanitat i bones maneres, que faciliten molt la vida en comú. Coneixem polítics que ocupen càrrecs institucionals importants i que presumeixen de parlar malament i de fer faltes d´ortografia. Avui la massa imposa els seus gustos i els seus valors i el problema és que no té de tots dos, com mostren programes de televisió molt populars que arriben a graus de grolleria difícilment superables. Des de l´altre costat alguns polítics (o són «polítiques»?) volen contaminar de «correcció política» la Constitució i fins i tot els mateixos diccionaris. És una estupidesa més.

Una contaminació molt de moda són els rumors, les mentides i les informacions falses repetides fins a la sacietat per plataformes digitals i mitjans de comunicació fins que acaben semblant veritats sense ser-ho. I que amb les seves falsedats contaminen les nostres ments per donar suport al Brexit, fer pujar Trump o donar ales a nacionalismes i populismes que enganyen el respectable amb solucions simplistes a problemes complexos. És una contaminació molt perniciosa perquè afecta el cor mateix del sistema democràtic. Com contaminen les nostres ments els tertulians que pontifiquen sobre el diví i l´humà, sàpiguen o no del que estan parlant; i els que fan servir la llengua per separar-nos en lloc de per entendre´ns millor amb respecte i tolerància. Exigir-la com a requisit a metges i infermeres no contribueix a la nostra salut, exigir-la a un professor de piano o de ballet ratlla el ridícul. Una altra cosa és que sigui un valor afegit.

Caldria, per contra, contaminar-se de bondat, d´educació, de cultura, d´esforç, de respecte pels altres, de sensibilitat, d´esperit de superació, d´amor i d´humor, de ­tolerància... Escrigui aquí el que vulgui encara que li soni cursi. Perquè ho necessitem. I molt.