L estiu del 1975, quan Georgie Dann cantava Bailemos el Bimbo / Bimbo, Bimbo!, al periodista Josep Maria Huertas Claveria se li va ocórrer publicar un article sobre les vídues de militars que com a mitjà de vida dirigien algun bordell i va acabar davant d´un consell de guerra, no per desinformar, sinó per donar informació certa. Un altre episodi de la sèrie Matar mosques a canonades. Huertas, que va ser un dels inventors de la moderna premsa de comarques, es va afirmar en les seves conviccions radicals a través d´un parell de llibres: un es deia El plat de llenties (sobre la temptació d´abandonar el menor indici d´incertesa en les nostres vides) i l´altre Cada taula, un Vietnam (on ressona una famosa invitació del Che Guevara a «obrir fronts»).

Aquest mateix títol però traduït al castellà per Enric González –Cada mesa, un Vietnam– empara un llibre notable, un recull d´assajos curts, testimonis sentits i reflexions d´urgència sobre el periodisme i la seva actual crisi existencial. Com diu ­Màrius Carol, donem per suposat que el periodisme sobreviurà adaptant-se, que només canvien els suports, la tecnologia, però molt bé podria desaparèixer, com oficien d´enterramorts de la democràcia els Orban, Putin, Trump, Salvini, el xocolater vienès i els llepaciris varsovians («abraçats en caritat / setze coixos i un baldat»). Com van desaparèixer els clàssics de Grècia i Roma fins que els van recuperar els moros de la moreria i els monjos irlandesos (amb un parell).

Cada taula, un Vietnam pot posar junts Hermann Tertsch i Pepa Bueno, sense barrejar-los i amb molt profit per al lector/oient. Precisament un dels mèrits de la premsa digital ha estat la recuperació del plaer d´explicar històries, tan llargues com sigui necessari, però no més, on l´autor boxeja amb la realitat no per mostrar-nos el seu joc de cintura, sinó per veure com és de difícil cobrir-se bé i atacar pel flanc degut. Però aquest lector està molt atrapat, exposat a moltes sol·licitacions i els més es conformen amb un butlletí de vint paraules.