Amb el trist record de l´aniversari de l´atemptat del 17 d´agost de 2017 a Barcelona, no podem fer menys que reiterar la nostra indignació i el nostre absolut rebuig contra qualsevol forma de terrorisme. Ens va tocar de molt de prop, però no deixa de ser, tristament, un cop més en l´escalada terrorista contra «Occident». Per això avui ens referirem als atemptats gihadistes als països occidentals i que formen part de l´OTAN, és a dir els més implicats en l´anomenada «guerra contra el terrorisme», i també a aquests conflictes armats, moltes vegades poc coneguts. No farem referència, doncs, a altres greus i injustificables atemptats, molts d´ells als propis països àrabs o islàmics.

La també anomenada en termes gairebé medievals «guerra santa contra els infidels» ha tingut dues fases especialment sagnants. La primera es va iniciar amb els atemptats de l´11 de setembre de 2001 a Nova York i al Pentàgon. Va continuar amb els atacs de l´11 de març de 2004 contra diversos trens de rodalies a Madrid i al juliol de 2005 al metro i altres transports públics de Londres, aquests dos conseqüència directa, segons molts analistes, de l´«Aliança de les Açores» entre George Bush, Tony Blair i José Maria Aznar de març de 2003, que va precedir la invasió d´Iraq. Una nova fase de terror es va iniciar el gener de 2015, amb l´atemptat a la redacció de la revista Charlie Hebdo a París. Va continuar l´octubre del mateix any a prop de l´estació central d´Ankara (recordem que Turquia forma part de l´OTAN) i el mes de novembre a la sala Bataclan i altres punts de París. Posteriorment, el març de 2016 a l´aeroport i el metro de Brussel·les i el mes de juny següent a l´aeroport d´Istanbul. També el juny del mateix any en una discoteca d´Orlando, a l´estat nord-americà de Florida, el mes de juliol al passeig Marítim de Niça i el mes de desembre del mateix any en una discoteca d´Istanbul. Finalment, l´abril de 2017 en un concert a Manchester, pocs mesos abans dels atacs a Barcelona i Cambrils.

Però repassem també una mica la història dels conflictes militars que hi poden tenir relació ja que, des de fa dècades, els Estats Units (EUA) i diversos dels seus aliats han intervingut, i en alguns casos ocupat durant anys, diversos països àrabs o islàmics. Així, entre 1990 i 1991, després de l´annexió de Kuwait per part d´Iraq, va tenir lloc la primera «Guerra del Golf», on les tropes nord-americanes i de diversos països de l´aliança atlàntica van tenir un paper molt destacat, un conflicte que va acabar amb la derrota iraquiana i l´inici d´un llarg embargament contra el règim. Uns anys més tard, entre 2001 i 2014 es va produir la guerra d´Afganistan, llavors contra el règim talibà, que els EUA havia ajudat indirectament a instaurar amb la seva dèria antisoviètica, un conflicte iniciat per la suposada implicació dels talibans en els atemptats de Nova York. També, entre 2003 i 2011, amb la falsa excusa de l´existència d´armes de destrucció massiva, els Estats Units, el Regne Unit i bona part dels membres de l´OTAN, juntament amb altres aliats, van tornar a atacar i envair l´Iraq. El resultat va ser la destrucció de bona part del país, la mort de centenars de milers de persones, i l´execució del seu líder, Saddam Hussein.

Novament l´any 2011 els Estats Units, França i diferents països de l´OTAN van intervenir i bombardejar Líbia, per donar suport als grups armats que es van aixecar contra el règim de Moammar al-Gaddafi a Líbia. El conflicte va acabar amb la derrota, el linxament i la mort de Gaddafi, però també amb la conversió de Líbia en un estat fallit. Per la seva banda, l´any 2011 es va iniciar la guerra de Síria, entre el règim de Bashar al-Assad i diversos grups armats, principalment l´anomenat Exercit Lliure Siri. Un cop més amb la intervenció dels EUA i diversos països de l´OTAN, mentre en aquest cas Rússia feia i fa costat a les tropes governamentals. Tot això sense oblidar el suport dels EUA al règim nacionalsionista d´Israel, que fa dècades que practica un veritable genocidi contra els palestins, i que és una font inesgotable d´odi àrab o musulmà contra tots els països que donen suport a l´estat hebreu.

És evident que la guerra mai pot ser la resposta als atemptats terroristes, ni tampoc aquests atemptats poden tenir cap mena de justificació a les guerres. Molt especialment quan, en una i altra banda, afecten desenes, centenars o milers de víctimes innocents. Però segurament hauran de passar molts anys fins que es puguin superar els odis, els recels i les desconfiances actuals entre aquests dos mons. El camí a seguir no pot ser un altre que la cooperació i la solidaritat entre els països, el camí a seguir només pot ser el camí de la pau.